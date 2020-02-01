Конец собакам. Сеть эмоционально ответила нардепу

Пользователи эмоционально отреагировали на заявление депутата от Слуги народа о продаже собаки, чтобы заплатить за газ.

В сети высмеяли слова нардепа из Слуги народа Евгения Брагара, который предложил пенсионерам "продать собаку элитной породы" для того, чтобы денег хватило на оплату коммунальных услуг.

Корреспондент.net собрал самые интересные мемы и фотожабы на эту тему.

Ранее сообщалось, что нардеп от президентской фракции Слуга народа Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы оплатить коммуналку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet