Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Конец собакам. Сеть эмоционально ответила нардепу

Комментариев: 11
Пользователи эмоционально отреагировали на заявление депутата от Слуги народа о продаже собаки, чтобы заплатить за газ.
Слова Брагара вызвали резонанс в Сети
Слова Брагара вызвали резонанс в Сети
Соцсети

В сети высмеяли слова нардепа из Слуги народа Евгения Брагара, который предложил пенсионерам "продать собаку элитной породы" для того, чтобы денег хватило на оплату коммунальных услуг.

Корреспондент.net собрал самые интересные мемы и фотожабы на эту тему.

 
Ранее сообщалось, что нардеп от президентской фракции Слуга народа Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы оплатить коммуналку.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Тарифы ЖКХ, коммунальное хозяйство, тарифы, коммунальные услуги, нардеп, Слуга народа, фотожабы, фотожабы на политиков, мемы, тарифы на газ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
ШтормЗайцев    01.02.2020, 22:13
Оценка:  +11
ШтормЗайцев
Слуги дяди Бени в конец оскотинились.
wahmurkadurnaya    01.02.2020, 21:14
Оценка:  +18
wahmurkadurnaya
Хрякція "Свиня народу".
П    01.02.2020, 21:00
Оценка:  +18
П
У Ревы научился?
Брюква_и_Клюква    01.02.2020, 20:03
Оценка:  +21
Брюква_и_Клюква
Феерический дебил. К тому же, агрессивный. Кто выбрал этого мудака в Раду, признавайтесь, зеленки!
Valery776    01.02.2020, 20:03
Оценка:  +5
Valery776
вихід знайдено. будемо продавати собак. урааа!
Dikiicom    01.02.2020, 21:24
Оценка:  +19
Dikiicom
А що доведеться продати що б розрахуватись за державні борги? А вони тохи біше за комунальні ті що треба буде сплачувати мешканцям...
Потому_что    01.02.2020, 18:53
Оценка:  +25
Потому_что
Сами выбрали этих имбицилов, не скулите теперь.
Dikiicom    01.02.2020, 21:20
Оценка:  +17
Dikiicom
Да те кто их выбрал только радуются! Вот только эти телепни историей никогда не интересовались видимо. Почему я про это вспомнил. Да потому что первыми кто в сталинское время попал под репрессии были непосредственные сторонники и исполнители террора - НКВДисты! И им уготовано то же.
Letohradek    01.02.2020, 18:53
Оценка:  +22
Letohradek
Любопытно, почему нет комментариев зэбилов?
stubborn+    01.02.2020, 18:47
Оценка:  -21
stubborn+
Собаке собачий финиш карьеры. Но с них конечно как с гуся вода.
Letohradek    01.02.2020, 18:53
Оценка:  +25
Letohradek
Этих тварей выносить надо с помощью вил!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь