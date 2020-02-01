Конец собакам. Сеть эмоционально ответила нардепу
Пользователи эмоционально отреагировали на заявление депутата от Слуги народа о продаже собаки, чтобы заплатить за газ.
В сети высмеяли слова нардепа из Слуги народа Евгения Брагара, который предложил пенсионерам "продать собаку элитной породы" для того, чтобы денег хватило на оплату коммунальных услуг.
Корреспондент.net собрал самые интересные мемы и фотожабы на эту тему.
Cмотрите фотогалерею: Конец собакам. Сеть эмоционально ответила нардепу
Ранее сообщалось, что нардеп от президентской фракции Слуга народа Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы оплатить коммуналку.
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