В одесском порту в машине из США нашли боеприпасы

Под запасным колесом автомобиля Ford Fusion из Америки правоохранители обнаружили 113 боеприпасов разного калибра.

В пункте контроля Визирка для морского грузового сообщения, вблизи Южного, пограничники обнаружили боеприпасы в машине, прибывшей из Америки. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Более 100 патронов к огнестрельному оружию лежали насыпью в отделении для запасного колеса.

"Пограничник вместе со своим четвероногим помощником осуществляли свою повседневную работу, осматривали транспортные средства, прибывающие на теплоходе из США. При проверке легковушки Ford Fusion, служебный пес отреагировал на багажное отделение автомобиля. Впоследствии в указанном месте, под запасным колесом правоохранители обнаружили 113 боеприпасов разного калибра", - говорится в сообщении.

Патроны изъяли в установленным порядком.

Об этом факте пограничники проинформировали Нацполицию.

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