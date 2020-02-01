Фракция Слуга народа извинились за своего нардепа

Руководство фракции не поддерживает позицию Евгения Брагара о том, что пенсионеры должны продавать своих домашних животных для оплаты коммунальных услуг.

Руководство фракции Слуга народа не поддерживает позицию своего депутата Евгения Брагара по оплате коммунальных услуг пенсионерами и приносит извинения за его слова. Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук в своем Facebook.

Она назвала высказывание Брагара "абсолютно некорректным".

"Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет!)" - написала Кравчук.

Замглавы фракции СН согласилась с критикой в адрес Брагара и посоветовала ему не участвовать в ток-шоу. "... Не умеешь - не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам - занимайся законодательной работой", - считает Кравчук.

"От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагара. Мы их не поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией", - написала депутат.

Ранее сообщалось, что нардеп от президентской фракции Слуга народа Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы оплатить коммуналку.

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