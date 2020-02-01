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Фракция Слуга народа извинились за своего нардепа

Комментариев: 12
Руководство фракции не поддерживает позицию Евгения Брагара о том, что пенсионеры должны продавать своих домашних животных для оплаты коммунальных услуг.
Евгения Кравчук (по центру)
Евгения Кравчук (по центру)
пресс-служба Слуги народа

Руководство фракции Слуга народа не поддерживает позицию своего депутата Евгения Брагара по оплате коммунальных услуг пенсионерами и приносит извинения за его слова. Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук в своем Facebook.

Она назвала высказывание Брагара "абсолютно некорректным".

"Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет!)" - написала Кравчук.

Замглавы фракции СН согласилась с критикой в адрес Брагара и посоветовала ему не участвовать в ток-шоу. "... Не умеешь - не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам - занимайся законодательной работой", - считает Кравчук.

"От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагара. Мы их не поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией", - написала депутат.

Ранее сообщалось, что нардеп от президентской фракции Слуга народа Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы оплатить коммуналку.
 
 
 

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Теги: собака, собаки, коммуналка, коммунальные услуги, нардеп, коммунальные платежи, Слуга народа, тарифы на газ, Партия Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (13)
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Dikiicom    01.02.2020, 23:39
Оценка:  +1
Dikiicom
"... Не умеешь - не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам - занимайся законодательной работой", - считает Кравчук.
Дорогие СЛУГИ! От того что такие "слуги" будут писать для нас законы нам еще страшнее чем его предложение платить олигархам нажитым имуществом или животинкой за коммуналку!
Анатолий    01.02.2020, 22:59
Оценка:  +8
Анатолий
Яскравий представник своєї політсили, ну що з блазня взяти?
ШтормЗайцев    01.02.2020, 22:52
Оценка:  +10
ШтормЗайцев
Так сколько собак надо сдать за 100 м3 газа ? Тема бобиков осталась нераскрытой.
ssirano    01.02.2020, 22:12
Оценка:  +4
ssirano
Не готов к прямым эфирам - занимайся законодательной работой", - считает Кравчук.
Мне кажется пора партии извинится за эти слова Кравчук или объяснить, что она имела ввиду.
P.S. И эти люди смеются над Кличко
wahmurkadurnaya    01.02.2020, 21:11
Оценка:  +22
wahmurkadurnaya
Хрякція "Свиня народу".
wahmurkadurnaya    01.02.2020, 21:09
Оценка:  +17
wahmurkadurnaya
Не варто вибачатися - ми вже звикли.
П    01.02.2020, 20:41
Оценка:  +21
П
Нужен закон об отзыве депутата своими избирателями!
MykRom    01.02.2020, 22:55
Оценка:  +7
MykRom
С последующей разделкой и сдачей на корм пострадавшим пёсикам.
shk67    01.02.2020, 20:35
Оценка:  +22
shk67
Он вообще, по ходу, де_б_ил полный.
SINOBI-LIFE    01.02.2020, 20:22
Оценка:  +22
SINOBI-LIFE
Нам их извинения до звезды,пусть лишают депутатства!!!!
Брюква_и_Клюква    01.02.2020, 19:50
Оценка:  +25
Брюква_и_Клюква
Набрали во фракцию всяких педиков, маниаков и зоофобов. Извинятся не получится - здесь коллегиальная ответственность.
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