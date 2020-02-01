Фракция Слуга народа извинились за своего нардепа
Руководство фракции Слуга народа не поддерживает позицию своего депутата Евгения Брагара по оплате коммунальных услуг пенсионерами и приносит извинения за его слова. Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук в своем Facebook.
Она назвала высказывание Брагара "абсолютно некорректным".
"Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет!)" - написала Кравчук.
Замглавы фракции СН согласилась с критикой в адрес Брагара и посоветовала ему не участвовать в ток-шоу. "... Не умеешь - не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам - занимайся законодательной работой", - считает Кравчук.
"От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагара. Мы их не поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией", - написала депутат.
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Дорогие СЛУГИ! От того что такие "слуги" будут писать для нас законы нам еще страшнее чем его предложение платить олигархам нажитым имуществом или животинкой за коммуналку!
Мне кажется пора партии извинится за эти слова Кравчук или объяснить, что она имела ввиду.
P.S. И эти люди смеются над Кличко