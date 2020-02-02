Власть признает, что допускает ошибки – Ермак

Помощник президента заверил, что власть готова прислушиваться к критике, если это не оскорбления .



Украинская власть признает, что допускает ошибки, и готова прислушиваться к критике, если она звучит в цивилизованной форме. Об этом помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью на YouTube-канале KRYM – критическое мышление.



"Мы решили менять все и сразу, это очень сложно. Безусловно, это не может происходить без ошибок, их много, но есть искреннее желание менять, двигаться вперед, делать эти реформы", – сказал он.



Ермак отметил, что какие-то процессы и изменения происходят с ошибками, но эти ошибки исправляются.



"Не все можно сегодня взять с чистого листа и одновременно исправить. Да, принимались решения (в Верховной Раде – ред.), которые не соответствуют тому, что было записано в программе партии ("Слуга народа" – ред). Есть ошибки, и мы не скрываем этого", – сказал помощник Зеленского.



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