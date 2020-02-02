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Власть признает, что допускает ошибки – Ермак

Комментариев: 1
Помощник президента заверил, что власть готова прислушиваться к критике, если это не оскорбления .
Советник президента Украины Андрей Ермак
Советник президента Украины Андрей Ермак

Украинская власть признает, что допускает ошибки, и готова прислушиваться к критике, если она звучит в цивилизованной форме. Об этом помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью на YouTube-канале KRYM – критическое мышление.
 
"Мы решили менять все и сразу, это очень сложно. Безусловно, это не может происходить без ошибок, их много, но есть искреннее желание менять, двигаться вперед, делать эти реформы", – сказал он.
 
Ермак отметил, что какие-то процессы и изменения происходят с ошибками, но эти ошибки исправляются. 
 
"Не все можно сегодня взять с чистого листа и одновременно исправить. Да, принимались решения (в Верховной Раде – ред.), которые не соответствуют тому, что было записано в программе партии ("Слуга народа" – ред). Есть ошибки, и мы не скрываем этого", – сказал помощник Зеленского.
 
Ермак подчеркнул, что если сегодня звучит критика, а не оскорбления, то "власть видит, прислушивается и готова исправлять ошибки".

Зеленский потребовал объяснений по платежкам

Ранее сообщалось, что Ермак надеется, что местные выборы на Донбассе состоятся в октябре.

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Теги: Ермак
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ШтормЗайцев    02.02.2020, 01:20
Оценка:  +25
ШтормЗайцев
Избрание в парламент слуг дяди Бени в массовом количестве - это страшная ошибка, за которую Украина будет долго расплачиваться сплошными кошмарами и потерями.
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