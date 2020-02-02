Во Львове пьяная женщина напала на полицейскую
Женщина напала на свою мать, после чего нанесла телесные повреждения сотруднице полиции.
Во Львове женщина в субботу, 1 февраля, напала на полицейскую, сообщила пресс-служба ГУ областной Нацполиции.
"Утром 1 февраля на оперативную линию 102 поступило сообщение от 63-летней жительницы Железнодорожного района Львова о том, что ее 32-летняя дочь вместе со своим мужем распивают спиртное и совершают над ней насилие", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыла мобильная группа реагирования на факты совершения домашнего насилия и экипаж патрульных полицейских.
"Правоохранители пресекли правонарушение, однако дочь заявительницы вела себя неадекватно, не выполняла законные требования полицейских и нанесла офицеру полиции - сотруднице мобильной группы реагирования, телесные повреждения", - добавили в полиции.
Возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до пяти лет лишения свободы.
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Напомним, в декабре прошлого года в Киевской области женщина напала на сотрудника полиции, в результате чего он получил сотрясение мозга.
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