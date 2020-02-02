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Во Львове пьяная женщина напала на полицейскую

Комментариев: 4
Женщина напала на свою мать, после чего нанесла телесные повреждения сотруднице полиции.
Во Львове совершено нападение на сотрудницу Нацполиции
Во Львове совершено нападение на сотрудницу Нацполиции

Во Львове женщина в субботу, 1 февраля, напала на полицейскую, сообщила пресс-служба ГУ областной Нацполиции.
 
"Утром 1 февраля на оперативную линию 102 поступило сообщение от 63-летней жительницы Железнодорожного района Львова о том, что ее 32-летняя дочь вместе со своим мужем распивают спиртное и совершают над ней насилие", - говорится в сообщении.
 
На место происшествия прибыла мобильная группа реагирования на факты совершения домашнего насилия и экипаж патрульных полицейских.
 
"Правоохранители пресекли правонарушение, однако дочь заявительницы вела себя неадекватно, не выполняла законные требования полицейских и нанесла офицеру полиции - сотруднице мобильной группы реагирования, телесные повреждения", - добавили в полиции.
 
Возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до пяти лет лишения свободы. 

На Закарпатье во время драки избили патрульных

Напомним, в декабре прошлого года в Киевской области женщина напала на сотрудника полиции, в результате чего он получил сотрясение мозга.

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Теги: полиция, женщина, нападение, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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realprimula    02.02.2020, 08:54
Оценка:  -11
realprimula
ХОЧУ В ТЮРЬМУ! (по немецки). Бедность в Германии!
https://www.youtube.com /watch?v=fg7qvXigQN0&feature= emb_logo
MNI1957    02.02.2020, 08:35
Оценка:  -13
MNI1957
оба одинаковые
Boxerogos    02.02.2020, 06:09
Оценка:  -21
Boxerogos
На той польской земле нет людей,сплошные биоотходы.Я опечален,но это сущая правда,малята...Занавес.
Carelessangel    02.02.2020, 08:15
Оценка:  +13
Carelessangel
на дамбаскай земле нет людей одни Д О Л Б О Е Б Ы как ты и было раша
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