Во Львове пьяная женщина напала на полицейскую

Женщина напала на свою мать, после чего нанесла телесные повреждения сотруднице полиции.

Во Львове совершено нападение на сотрудницу Нацполиции



Во Львове женщина в субботу, 1 февраля, напала на полицейскую, сообщила пресс-служба ГУ областной Нацполиции.



"Утром 1 февраля на оперативную линию 102 поступило сообщение от 63-летней жительницы Железнодорожного района Львова о том, что ее 32-летняя дочь вместе со своим мужем распивают спиртное и совершают над ней насилие", - говорится в сообщении.



На место происшествия прибыла мобильная группа реагирования на факты совершения домашнего насилия и экипаж патрульных полицейских.



"Правоохранители пресекли правонарушение, однако дочь заявительницы вела себя неадекватно, не выполняла законные требования полицейских и нанесла офицеру полиции - сотруднице мобильной группы реагирования, телесные повреждения", - добавили в полиции.







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