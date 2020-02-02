Пожар тушили пять единиц техники и 25 спасателей от пожарно-спасательных подразделений Иршавы и села Долгое.

Храм был полностью построен из дерева ГСЧС

В ночь на воскресенье в городе Иршава возник пожар в деревянной церкви Святого Василия Великого на улице Набережной. Об этом сообщило управление ГСЧС в Закарпатской области 2 февраля.

Информация о пожаре поступила в 00:55 ночи. На ликвидацию возгорания выехали пять единиц техники и 25 спасателей от пожарно-спасательных подразделений Иршавы и села Долгое.

Так как храм полностью построен из дерева, огонь довольно быстро распространился по всей его площади. Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 01:45 и спустя некоторое время ликвидировали поностью.

По предварительной информации пострадавших нет. Судя по обнародованным фотографиям, здание храма сгорело полностью.

Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье сгорела деревянная церковь

Ранее в городе Новая Каховка в Херсонской области произошел пожар в церкви Святого Николая, которая принадлежит ПЦУ. Спасателям понадобилось около полутора часов, чтобы справиться с огнем.

Напомним, в Днепропетровской области горело здание храма УПЦ МП, который находится в селе Королевка Новомосковского района. Тогда огонь повредил конструкции крыши и перекрытия здания на площади 30 кв. м.

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