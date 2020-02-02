На Донбассе в квартире сепаратиста "ЛНР" нашли оружие
В Луганской области правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, которые принадлежат сепаратисту "ЛНР". Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.
Так, во время обыска в квартире были обнаружены и изъяты: пистолет модели Star Modelo B калибра 9 мм, корпус гранаты РГД-5, взрыватель УЗРГМ, восемь стволов к нарезному автоматическому оружию, около 50 патронов различного калибра, два штыка и огнетушитель, в котором находилось самодельное взрывное устройство.
Владелец изъятого был осужден по статье о создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (ст.260 УК Украины) и 29 декабря 2019 года был передан сепаратистам войскам при обмене пленными.
Сейчас правоохранители проводят первоочередные процессуальные действия.
Cмотрите фотогалерею: На Донбассе в квартире сепаратиста "ЛНР" нашли оружие
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