На Донбассе в квартире сепаратиста "ЛНР" нашли оружие

Владелец изъятого оружия был передан сепаратистам в декабре 2019 года при обмене пленными.

В Луганской области правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, которые принадлежат сепаратисту "ЛНР". Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

Так, во время обыска в квартире были обнаружены и изъяты: пистолет модели Star Modelo B калибра 9 мм, корпус гранаты РГД-5, взрыватель УЗРГМ, восемь стволов к нарезному автоматическому оружию, около 50 патронов различного калибра, два штыка и огнетушитель, в котором находилось самодельное взрывное устройство.

Владелец изъятого был осужден по статье о создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (ст.260 УК Украины) и 29 декабря 2019 года был передан сепаратистам войскам при обмене пленными.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные процессуальные действия.

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А жители города Краматорск обнаружили три гранатомета на чердаке одного из многоквартирных домов.

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