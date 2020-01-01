Итоги 2 февраля:Скандал с собакой и конфликт на Донбассе

Самые значимые и интересные события за последние сутки.

Народный депутат оконфузился, посоветовал продать собаку, а за вырученные деньги оплатить коммунальные платежи. В АТО погибла военная медик. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Палестина разорвала отношения с Израилем

Глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что предложенный США “мирный план“ по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке нарушает соглашения, достигнутые в Осло в 1993 году между Израилем и Палестиной, а решение Палестины является следствием “отречения США и Израиля от подписанных соглашений“.

Число умерших от коронавируса в Китае превысило 300

Количество инфицированных коронавирусом нового типа в Китае достигло 13 846 человек, жертвами заболевания стали уже 304 человека. Кроме того, первая смерть из-за коронавируса нового типа за пределами территории Китая зарегистрирована на Филиппинах.

На Донбассе при обстреле погибла военный врач

На Донбассе при обстреле погибла военный врач. 33-летняя Клавдия Сытник во время доставки медикаментов на позиции получила множественные осколочные ранения. В Офисе президента Владимира Зеленского выразили соболезнования родным и близким женщины.

Нардеп от Слуги народа посоветовал продать собаку и оплатить коммуналку

Народный депутат от президентской фракции Слуга народа Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку “элитной породы“, чтобы оплатить коммуналку.

Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить, - сказал нардеп

После разгоревшегося скандала депутат извинился за свои слова. Руководство фракции Слуга народа заявило, что не поддерживает позицию Брагара по оплате коммунальных услуг пенсионерами и принесло извинения за его слова.

США посоветовали Украине и РФ самим решить конфликт

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в конечном счете Украина и РФ должны сами разрешить конфликт. При этом он заверил, что США будут способствовать поиску путей разрешения конфликта.

“Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем“, - подчеркнул Помпео.

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