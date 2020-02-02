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Нафтогаз: Собак, котов, черепах за "коммуналку" продавать не нужно

Комментариев: 6
В Нафтогазе подчеркнули, что малообеспеченные семьи имеют право на государственную субсидию.
От домашних животных избавляться не надо
От домашних животных избавляться не надо
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В Нафтогазе прокомментировали скандал с народным депутатом от партии Слуга народа Евгением Брагаром. Напомним, последний в прямом эфире посоветовал пенсионерке продать собаку для оплаты коммунальных услуг.

Об этом в Нафтогазе заявили на официальной странице в Facebook.

Чиновники подчеркнули, что семьям, которые тратят на “коммуналку“ больше 15-20% дохода, положена субсидия. 

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“В госбюджете этого года предусмотрено около 50 млрд грн живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену. Более 130 млн грн ежедневно, представьте себе эту сумму“ - отметили в Нафтогазе.

Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Нужно обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону - подытожили чиновники

Ранее нардеп Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.

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Теги: Нафтогаз, коммуналка, субсидии, евгений брагар, собака
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Комментариев (6)
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Кайдаш    02.02.2020, 13:12
Оценка:  +10
Кайдаш
За что же Герасим заплатит Мумой?
Нарисовался расклад такой:
Сунулся он, было, в Энергосбыт -
Там наорали: " Пшёл на хер, бандит!"
Расчитаться Мумой решил в ЖЭКе он -
В ЖЭКе ввинтили ему пистон.
Пришёл он с Мумой в Облгаз -
В Облгазе отписали с ноги в глаз.
Кайдаш    02.02.2020, 13:16
Оценка:  +10
Кайдаш
Куда же податься бедному с Мумой?
Только к "Слуге" Брагару домой.
Пусть говорит ему: "Без склок и драк
Покупай животинку, @бyчuй мyдak!

))
МаксимУм    02.02.2020, 11:54
Оценка:  +20
МаксимУм
Классный стёб от нафтогаза... Коболев прикалывается...
ВосставшийИзБана    02.02.2020, 11:24
Оценка:  +25
ВосставшийИзБана
Слуг пора продавать.
ШтормЗайцев    02.02.2020, 11:36
Оценка:  +23
ШтормЗайцев
Причем продавать немедленно. Стоимость их падает быстрыми темпами.
MykRom    02.02.2020, 14:12
Оценка:  +4
MykRom
Через аукцион Prozorro.
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