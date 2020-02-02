Нафтогаз: Собак, котов, черепах за "коммуналку" продавать не нужно

В Нафтогазе подчеркнули, что малообеспеченные семьи имеют право на государственную субсидию.

От домашних животных избавляться не надо pinterest

В Нафтогазе прокомментировали скандал с народным депутатом от партии Слуга народа Евгением Брагаром. Напомним, последний в прямом эфире посоветовал пенсионерке продать собаку для оплаты коммунальных услуг.

Об этом в Нафтогазе заявили на официальной странице в Facebook.

Чиновники подчеркнули, что семьям, которые тратят на “коммуналку“ больше 15-20% дохода, положена субсидия.

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“В госбюджете этого года предусмотрено около 50 млрд грн живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену. Более 130 млн грн ежедневно, представьте себе эту сумму“ - отметили в Нафтогазе.

Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Нужно обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону - подытожили чиновники

Ранее нардеп Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.

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