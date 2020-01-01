Нелегальные мигранты находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Вечером в субботу возле Львова в рефрижераторе грузовика выявили четырех нелегалов, которые пытались попасть в Россию. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщает Zaxid.net со ссылкой на полицию и начальника управления по предотвращению и противодействию контрабанде Галицкой таможни Олега Лева.

Отмечается, что водитель грузовика, перевозившего яблоки из Македонии в Россию, во время остановки на АЗС обнаружил в рефрижераторе четырех находящихся в полуобморочном состоянии парней в возрасте 16-17 лет.

Он утверждает, что не знал о людях в рефрижераторе и открыл двери, когда услышал странные звуки оттуда. У двух нелегалов оказались документы граждан Афганистана. Еще двое ехали вообще без документов.

"По данным медиков, нелегальные мигранты находятся в тяжелом состоянии. Они получили сильное переохлаждение, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Под Львовом в рефрижераторе грузовика обнаружили нелегалов

Ранее правоохранители задержали в центре Львова четырех нелегалов. Они попали в Украину с территории Молдовы и в дальнейшем планировали добраться в страны Евросоюза.

А в Луганской области на границе с Россией задержали группу индусов-нелегалов.

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