Под Одессой во время пожара погиб водитель фуры

Пожарным удалось спасти от возгорания прицеп и груз с семенами подсолнечника весом 30 тонн.

В городе Черноморск во время пожара грузового автомобиля погиб водитель. Об этом сообщило управление ГСЧС Одесской области в воскресенье, 2 февраля.

Так, накануне в 16:30 получили спасатели сообщение о возгорании фуры на улице Транспортная.

"Спасатели пожар локализовали в 16:55 и в 17:03 ликвидировали на площади 4 кв. м. В результате пожара погиб водитель автомобиля. Спасен от возгорания прицеп и груз с семенами подсолнечника 30 тонн", – говорится в сообщении.

С огнем боролись 11 пожарных и две единицы техники. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее на Киевщине на стоянке вблизи села Переяславское загорелась фура. Из-за плохой видимости вследствие задымления, рядом с ней произошло массовое столкновение автомобилей.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области возле поселка Новоселовка сгорел грузовик с колбасой.

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