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В Кировоградской области пять человек пострадали в ДТП

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Легковушка Chery Amulet врезалась в электроопору и загорелась. Пожар ликвидировали спасатели ГСЧС.
Пожар ликвидировали в 3:28 ночи
Пожар ликвидировали в 3:28 ночи
ГСЧС

В ночь на воскресенье в Кировоградской области произошла авария, в которой пострадали пять человек. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС 2 февраля.

Информация о происшествии поступила в 2:56 ночи в городе Гайворон на улице Нины Богач – там легковушка Chery Amulet врезалась в электроопору и загорелась. Пожар ликвидировали в 3:28.

Травмы получили водитель и четыре пассажира. Их госпитализировали в центральную районную больницу.

Ранее в Сумах маршрутка врезалась в столб электросети. Тогда пострадали десять пассажиров. Авария произошла в условиях непогоды.

Также сообщалось, что во Львове два бетонных столба рухнули на троллейбус и авто. Тогда никто не пострадал.

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Теги: ДТП, авария, Кировоградская область, пострадавшие, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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