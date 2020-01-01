В Кировоградской области пять человек пострадали в ДТП

Легковушка Chery Amulet врезалась в электроопору и загорелась. Пожар ликвидировали спасатели ГСЧС.

В ночь на воскресенье в Кировоградской области произошла авария, в которой пострадали пять человек. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС 2 февраля.

Информация о происшествии поступила в 2:56 ночи в городе Гайворон на улице Нины Богач – там легковушка Chery Amulet врезалась в электроопору и загорелась. Пожар ликвидировали в 3:28.

Травмы получили водитель и четыре пассажира. Их госпитализировали в центральную районную больницу.

Ранее в Сумах маршрутка врезалась в столб электросети. Тогда пострадали десять пассажиров. Авария произошла в условиях непогоды.

Также сообщалось, что во Львове два бетонных столба рухнули на троллейбус и авто. Тогда никто не пострадал.

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