В Кировоградской области пять человек пострадали в ДТП
В ночь на воскресенье в Кировоградской области произошла авария, в которой пострадали пять человек. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС 2 февраля.
Информация о происшествии поступила в 2:56 ночи в городе Гайворон на улице Нины Богач – там легковушка Chery Amulet врезалась в электроопору и загорелась. Пожар ликвидировали в 3:28.
Травмы получили водитель и четыре пассажира. Их госпитализировали в центральную районную больницу.
Ранее в Сумах маршрутка врезалась в столб электросети. Тогда пострадали десять пассажиров. Авария произошла в условиях непогоды.
Также сообщалось, что во Львове два бетонных столба рухнули на троллейбус и авто. Тогда никто не пострадал.
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