Ермак: Власть готова к критике, если это не оскорбления

По словам помощника президента, власть готова прислушиваться к критике.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак прокомментировал изменения, которые проводят власти. Политик подчеркнул, что они готовы прислушиваться к критике в цивилизованной форме. Об этом Ермак заявил в интервью KRYM – критическое мышление.

По словам Ермака, власти поставили перед собой сложную задачу - поменять все и сразу.

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“Мы решили менять все и сразу, это очень сложно. Безусловно, это не может происходить без ошибок, их много, но есть искреннее желание менять, двигаться вперед, делать эти реформы“, - отметил он.

Политик не исключил, что некоторые процессы проводятся с ошибками, однако все они исправляются.

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“Не все можно сегодня взять с чистого листа и одновременно исправить. Да, принимались решения (в Верховной Раде - ред), которые не соответствуют тому, что было записано в программе партии. Есть ошибки, и мы не скрываем этого“, - заявил он.

По словам Ермака, “мы видим, прислушиваемся (к критике - ред.) и мы готовы сегодня справлять это“

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