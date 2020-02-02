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Ермак: Власть готова к критике, если это не оскорбления

Комментариев: 11
По словам помощника президента, власть готова прислушиваться к критике.
Андрей Ермак является помощником президента с 21 мая 2029 года
Андрей Ермак является помощником президента с 21 мая 2029 года
Скриншот

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак прокомментировал изменения, которые проводят власти. Политик подчеркнул, что они готовы прислушиваться к критике в цивилизованной форме. Об этом Ермак заявил в интервью KRYM – критическое мышление.

По словам Ермака, власти поставили перед собой сложную задачу - поменять все и сразу. 

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“Мы решили менять все и сразу, это очень сложно. Безусловно, это не может происходить без ошибок, их много, но есть искреннее желание менять, двигаться вперед, делать эти реформы“, - отметил он.

Политик не исключил, что некоторые процессы проводятся с ошибками, однако все они исправляются. 

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“Не все можно сегодня взять с чистого листа и одновременно исправить. Да, принимались решения (в Верховной Раде - ред), которые не соответствуют тому, что было записано в программе партии. Есть ошибки, и мы не скрываем этого“, - заявил он.

По словам Ермака, “мы видим, прислушиваемся (к критике - ред.) и мы готовы сегодня справлять это“

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Теги: Андрей Ермак, политика, критика
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Комментариев (11)
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wahmurkadurnaya    02.02.2020, 16:19
Оценка:  +16
wahmurkadurnaya
Звідки до бидла повага?!
wahmurkadurnaya    02.02.2020, 16:17
Оценка:  +16
wahmurkadurnaya
Щоб апелювати на образи, треба припинити самому ображати. Пояснюю: ваша нахабна присутність при владі та у Верхавній Раді у вигляди "Свині народу" та Нєлоха і є образою для справжнього народу України. А толерантне до вас тільки бидло, яке вас і обрало. То яка повага до бидла? Тож, відпочивай. Те.
Сливной-Бачок    02.02.2020, 16:14
Оценка:  +16
Сливной-Бачок
Если бы Слуги Жи.дов жили как народ, на 4000 гривен в месяц, тогда они бы не только критиковали.
wahmurkadurnaya    02.02.2020, 16:13
Оценка:  +16
wahmurkadurnaya
Щоб апелювати на образи, треба перестати самому ображати. Пояснюю для особливо "кмітливих": ваша нахабна присутність при владі та у Верхавній Раді у вигляди "Свині народу" та Нєлоха і є образою для справжнього народу України. А толерантне до вас тільки бидло, яке вас і обрало.То яка повага до бидла?
Сливной-Бачок    02.02.2020, 16:12
Оценка:  +13
Сливной-Бачок
Вся сегодняшняя власть Су.к Коломойского как пляски и паразиты, высасывают последнюю энергию из Украины.
Что им Сорос и МВФ прикажет, то и делают. А критику народа они сквозь уши пропускают.
Сливной-Бачок    02.02.2020, 16:07
Оценка:  +15
Сливной-Бачок
Критика? Что это , детский сад?
Вашу Бездарную и Воровскую Жи.довскую Власть Коломойского вешать надо, а не критиковать.
wahmurkadurnaya    02.02.2020, 16:04
Оценка:  +17
wahmurkadurnaya
А "неоскорбітєльно" до вас доходить?
wahmurkadurnaya    02.02.2020, 15:59
Оценка:  +19
wahmurkadurnaya
Критика?! Прокльони до 14-го коліна - це вже не критика, а бажання потримати за горло. Готові?
Meritus    02.02.2020, 15:56
Оценка:  +21
Meritus
Якщо проросійського політика називати зрадником - це "оскорблєніє"?
Мыкола    02.02.2020, 15:55
Оценка:  -14
Мыкола
Вы, господин Ермак, бездари, которые обманом захватили власть в стране ! Люди поверили Зеленскому, а он оказался даже хуже Пороха в своем рвении все продать в Украине ! Пошли вон, и чем скорее тем лучше !
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