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Пограничник сбил пешехода насмерть в Львовской области

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Подробности и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
Виновному грозит до 5 лет тюрьмы
Виновному грозит до 5 лет тюрьмы
ГБР

В воскресенье, 2 февраля, пограничник сбил пешехода насмерть во Львовской области. Дело расследует ГБР, сообщает пресс-служба. 

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ДТП произошло 2 февраля в 00:00 в селе Угринов Сокольского района Львовской области. За рулем находился рядовой срочной службы Львовского пограничного отряда.

Мужчина двигался на служебном авто Volkswagen Transporter. В направлении перехода с республикой Польша водитель совершил наезд на пешехода. Пострадавший скончался на месте.

На месте происшествия работали следователи ГБР. Транспортное средство изъято - говорится в сообщении

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“Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил вождения (ч 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет“ - подытожили в ГБР.

Также в Харькове трамвай сбил насмерть мужчину. Инцидент произошел на проспекте Тракторостроителей.

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Теги: ДТП, Львов, пограничник
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