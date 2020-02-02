В ДТП 5 лет назад погиб Кузьма Скрябин: В Кривом Роге почтили его память

К месту гибели известного музыканта приехали десятки украинцев.

В воскресенье, 2 февраля, в Кривом Роге в память Кузьмы Скрябина был проведен автопробег. В нем приняло участие около 50 авто и 200 человек, пишет ТСН.

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Автопробег проводится каждый год. Колонна начала движение из центра Кривого Рога и закончила у места гибели известного музыканта - у села Лозоватка. Там была проведена панахида, а люди возложили цветы у памятника.

Напомним, Кузьма Скрябин погиб 2 февраля 2015 года в ДТП, которое произошло около 7:00 на затяжном повороте у села Лозоватка. Музыкант возвращался с концерта и торопился в аэропорт. Кузьма не справился с управлением Тойоты Секвои и столкнулся с молоковозом. В результате ДТП музыкант умер на месте.

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