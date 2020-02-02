Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ДТП 5 лет назад погиб Кузьма Скрябин: В Кривом Роге почтили его память

Комментариев: 4
К месту гибели известного музыканта приехали десятки украинцев.
Андрей Кузьменко
Андрей Кузьменко
Сеть

В воскресенье, 2 февраля, в Кривом Роге в память Кузьмы Скрябина был проведен автопробег. В нем приняло участие около 50 авто и 200 человек, пишет ТСН

Читай также: Под Киевом появится памятник Кузьме Скрябину: реакция соцсетей неоднозначная

Автопробег проводится каждый год. Колонна начала движение из центра Кривого Рога и закончила у места гибели известного музыканта - у села Лозоватка. Там была проведена панахида, а люди возложили цветы у памятника. 

Напомним, Кузьма Скрябин погиб 2 февраля 2015 года в ДТП, которое произошло около 7:00 на затяжном повороте у села Лозоватка. Музыкант возвращался с концерта и торопился в аэропорт. Кузьма не справился с управлением Тойоты Секвои и столкнулся с молоковозом. В результате ДТП музыкант умер на месте. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Кузьма Скрябин, ДТП, память
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Сливной-Бачок    02.02.2020, 16:24
Оценка:  +13
Сливной-Бачок
Это был человек с большой буквы и настоящий патриот.
Некоторые нетолерантные ненавистливые скоты называли его бандеровцем.
wahmurkadurnaya    02.02.2020, 16:23
Оценка:  +13
wahmurkadurnaya
Знову цей доубаний ріг. Забира нормальних, а породжує таке бидло, як Нєлох. Прокляте місце. І назва якась кривенька.
Сливной-Бачок    02.02.2020, 16:21
Оценка:  +12
Сливной-Бачок
Лучше бы Скрябин был Президентом Украины, А не эта Клоунская ,охрипшая крыса, которая звонит Путлеру каждый раз когда Украинские войска отвечают на агрессию Кацапских окупантов.
bertal    02.02.2020, 16:11
Оценка:  -12
bertal
Царство небесное, хороший был человек
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь