Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Гонки в Одессе": Авто протаранило дом, водитель погиб на месте

Комментариев: 3
Транспортное средство двигалось со скоростью 180 километров в час.
Причины и обстоятельства выяснит полиция
Причины и обстоятельства выяснит полиция
048

В субботу, 1 февраля, в городе Одесса по улице Известковая случилось серьезное ДТП. Водитель Audi 6 на большой скорости не справился с управлением и врезался в дом, пишет 048

ДТП произошло в 23:50. Автомобиль двигался со скоростью 180 километров час. От полученных травм водитель скончался на месте.

Читай также: В ДТП 5 лет назад погиб Кузьма Скрябин: В Кривом Роге почтили его память

"Очевидцы сообщают, авария произошла в результате гонок. Двое водителей мчались с огромной скоростью. Один из них не заметил поворот и врезался в стену жилого дома, а второй скрылся в неизвестном направлении" - говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось о том, что пограничник сбил пешехода насмерть в Львовской области.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Одесса, гонки, ДТП
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
advokit    02.02.2020, 18:16
Оценка:  +3
advokit
На одного долбоЙоба буде менше в цему забутому Богом світі!!!!!
Graddfeydd    02.02.2020, 17:55
Оценка:  +8
Graddfeydd
Естественный отбор - ничего страшного. Главное, что с собой никого не прихватил, как Зайцева.
СветБобра    02.02.2020, 17:04
Оценка:  +9
СветБобра
Навіть не уявляю, де там можна було так випендритиcь. Житлові будинки відокремлені від проїзжої частини вулиці трамвайними коліями.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь