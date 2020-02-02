"Гонки в Одессе": Авто протаранило дом, водитель погиб на месте

Транспортное средство двигалось со скоростью 180 километров в час.

В субботу, 1 февраля, в городе Одесса по улице Известковая случилось серьезное ДТП. Водитель Audi 6 на большой скорости не справился с управлением и врезался в дом, пишет 048.

ДТП произошло в 23:50. Автомобиль двигался со скоростью 180 километров час. От полученных травм водитель скончался на месте.

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"Очевидцы сообщают, авария произошла в результате гонок. Двое водителей мчались с огромной скоростью. Один из них не заметил поворот и врезался в стену жилого дома, а второй скрылся в неизвестном направлении" - говорится в сообщении.

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