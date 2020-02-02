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Украина нужна России для восстановления Советского Союза - Порошенко

Комментариев: 16
Экс-президент считает, что РФ нужен не просто Донбасс, а вся Украина.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Скриншот

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Украина нужна России для восстановления Советского Союза. По его мнению, именно поэтому контроль над границей Украина должна установить до начала избирательного процесса на Донбассе. Об этом политик рассказал в интервью Euractiv.

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“Самое главное, что России не нужен оккупированный Донбасс так же, как не нужен оккупированный Крым. России нужна вся Украина для восстановления Советского союза 2.0. Ключевым элементом для этого является российская попытка контроля части украинско-российской границы“, - заявил Порошенко. 

Политик подчеркнул, что восстановление мира и территориальной целостности Украины должно проводиться не по пути формулы Штайнмайера, а по пути “миротворцев“. 

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“Дискуссия по этой формуле началась по инициативе Путина и Лаврова. Штайнмайер не является отцом этой формулы. Это кремлевский сценарий. Давайте от вопроса формулы Штайнмайера перейдем к миротворцам“ - подытожил Порошенко. 

Ранее адвокат заявил о том, что Порошенко подает 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции.

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Теги: Петр Порошенко, политика, Украина, РФ
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Комментариев (16)
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Антибес    02.02.2020, 18:08
Оценка:  -2
Антибес
Педя,это тебе Путин сказал,когда ты ему самозабвенно подлизывал очко после акта дефекации?
Carelessangel    02.02.2020, 18:04
Оценка:  +3
Carelessangel
проломите этому У Е Б КУ череп спасите Украину
Nesdeshniy    02.02.2020, 17:50
Оценка:  -5
Nesdeshniy
Зачем России окраина? Строить заводы, дороги, инфроструктуру?
СветБобра    02.02.2020, 17:58
Оценка:  +2
СветБобра
Голозадий якцапе, чому рассіанє на оккупованих территоріях завжди ворують унітази ? На ваших россійських містах немає навіть каналізації. Куди ви їх будете підключати ?
Колишній-східняк    02.02.2020, 18:03
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Инфрструктуру - дальше можно не читать.
Колишній-східняк    02.02.2020, 18:03
Оценка:  +1
Колишній-східняк
инфроструктуру
Глод    02.02.2020, 17:48
Оценка:  +2
Глод
Ну Крым, допустим, нужен как военная база. Донбасс - для дестабилизации ситуации в стране. Но зачем им Львов? Они даже Сумы не потянут.
СветБобра    02.02.2020, 17:55
Оценка:  +2
СветБобра
Жадібність якцапів до чужого дуже скоро приведе іх кремлівський мордор до краху.
Херсонець    02.02.2020, 17:44
Оценка:  +3
Херсонець
Це і так було зрозуміло.
dinops    02.02.2020, 17:33
Оценка:  -1
dinops
Если будете раздавать территории как раньше то никто не откажется, на только Россия...
СветБобра    02.02.2020, 17:53
Оценка:  +2
СветБобра
Роздає территоріі ваша на россія. Украіна нікому нічого не дарувала. Як там поживає легендарний острів Дасанський - вже ніяк, путєн його подарував Китаю зі сльозами на очах Ситуація була такою, що дарувати треба було полюбому.
Колишній-східняк    02.02.2020, 18:05
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Даманский?
СветБобра    02.02.2020, 17:16
Оценка:  +6
СветБобра
Хрен їм а не новий совок.
Колишній-східняк    02.02.2020, 17:10
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Просто Донбасс ему вообще не нужен.
colavova    02.02.2020, 17:17
Оценка:  +5
colavova
зато донецким нужна вся Украина
Nesdeshniy    02.02.2020, 17:52
Оценка:  -4
Nesdeshniy
особенно рагули западенские - куски говна салоедного....
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