Украина нужна России для восстановления Советского Союза - Порошенко

Экс-президент считает, что РФ нужен не просто Донбасс, а вся Украина.

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Украина нужна России для восстановления Советского Союза. По его мнению, именно поэтому контроль над границей Украина должна установить до начала избирательного процесса на Донбассе. Об этом политик рассказал в интервью Euractiv.

Читай также: Ермак: Власть готова к критике, если это не оскорбления

“Самое главное, что России не нужен оккупированный Донбасс так же, как не нужен оккупированный Крым. России нужна вся Украина для восстановления Советского союза 2.0. Ключевым элементом для этого является российская попытка контроля части украинско-российской границы“, - заявил Порошенко.

Политик подчеркнул, что восстановление мира и территориальной целостности Украины должно проводиться не по пути формулы Штайнмайера, а по пути “миротворцев“.

Читай также: Названо имя женщины-медика, погибшей на Донбассе

“Дискуссия по этой формуле началась по инициативе Путина и Лаврова. Штайнмайер не является отцом этой формулы. Это кремлевский сценарий. Давайте от вопроса формулы Штайнмайера перейдем к миротворцам“ - подытожил Порошенко.

Ранее адвокат заявил о том, что Порошенко подает 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.