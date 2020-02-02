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Нардеп Брагарь извинился за совет пенсионерке продать собаку

Комментариев: 6
Народный депутат извинился и пояснил свои слова.
Народный депутат Евгений Брагарь
Народный депутат Евгений Брагарь
Скриншот из видео

Народный депутат Евгений Брагарь извинился за свой совет пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку. По его словам, он является “новым лицом в политике“. Об этом Брагарь написал в Facebook.

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“Здравствуйте, мне очень жаль, что мои высказывания по поводу субсидий вызвали такую ​​бурную реакцию. Я являюсь новым лицом в политике и еще не научился отвечать на деликатные вопросы“ - отметил он.

Все мы имеем бабушек, дедушек, родителей, которые получают достаточно низкие пенсии. Хочу подчеркнуть, что не имел цели кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни - подчеркнул нардеп

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“Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова. Начисление субсидий - очень деликатный вопрос и он требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан. Призываю всех поступать порядочно, понимая, что помощь должна предоставляться только тем, кто реально нуждается“ - подытожил нардеп.

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Ранее нардеп Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.

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Теги: евгений брагарь, нардеп, совет, продажа, собака
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Комментариев (6)
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Anvla    02.02.2020, 18:21
Оценка:  0
Anvla
Банду "извиняльщиков" геть
Ukraineslava    02.02.2020, 17:39
Оценка:  +4
Ukraineslava
У нас в стране 40 000 000 потребують допомоги, осилите суки?
Колишній-східняк    02.02.2020, 17:33
Оценка:  +7
Колишній-східняк
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос совершенно правильно отреагировал на глупую выходку своего коллеги, другого депутата этой фракции Евгения Брагара. Назвал его долбо..бом. На мой взгляд, совершенно заслуженно. Только я бы расширил круг партийцев, попадающих под эту характеристику.
Колишній-східняк    02.02.2020, 17:34
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Кто рекомендовал этого кандидата? Кто проводил собеседование? Кто включил в список? Кто дал полномочия принимать решения этим людям? Кто говорил, что в список набрали молодых, образованных и достойных? Ребята, вы все... нет, не президенты.
Колишній-східняк    02.02.2020, 17:35
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Напомню, это тот самый депутат Брагар, который написал заявление в полицию на волонтерку Анастасию Конфедерат за притеснение русского языка в автобусе.
Noblesse_obliger    02.02.2020, 17:31
Оценка:  +8
Noblesse_obliger
Не верю в раскаяние этой твари,уже не первый раз он пробивает дно.
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