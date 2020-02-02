Нардеп Брагарь извинился за совет пенсионерке продать собаку

Народный депутат извинился и пояснил свои слова.

Народный депутат Евгений Брагарь извинился за свой совет пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку. По его словам, он является “новым лицом в политике“. Об этом Брагарь написал в Facebook.

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“Здравствуйте, мне очень жаль, что мои высказывания по поводу субсидий вызвали такую ​​бурную реакцию. Я являюсь новым лицом в политике и еще не научился отвечать на деликатные вопросы“ - отметил он.

Все мы имеем бабушек, дедушек, родителей, которые получают достаточно низкие пенсии. Хочу подчеркнуть, что не имел цели кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни - подчеркнул нардеп

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“Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова. Начисление субсидий - очень деликатный вопрос и он требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан. Призываю всех поступать порядочно, понимая, что помощь должна предоставляться только тем, кто реально нуждается“ - подытожил нардеп.

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Ранее нардеп Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.

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