Медики рассказали о симптомах и профилактике пневмонии

Согласно статистике, каждую минуту в мире от пневмонии умирает два малыша.

По данным ВОЗ, пневмония является причиной около 15% смертей детей в возрасте до пяти лет - ежеминутно от воспаления легких в мире умирает два малыша. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

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“Большинство симптомов вирусной и бактериальной форм пневмонии похожи, однако у больного вирусной пневмонией может проявляться больше признаков этой болезни. Если у вас появились симптомы заболевания, обратитесь к семейному врачу: самолечение может быть опасным“ - говорится в сообщении.

Лучшая профилактика пневмонии - укрепление иммунитета и плановая вакцинация. Здоровое питание, физическая активность, личная гигиена, достаточный сон и отдых помогут не заболеть или быстро выздороветь - подчеркнули медики

Основные симптомы пневмонии Центр общественного здоровья Украины

Пути передачи инфекции:

респираторно-синцитиальный вирус попадает в организм, когда человек касается предметов, на которых есть вирусы, а затем глаза или носа;

воздушно-капельным путем (через носовую или ротовую полость) распространяются как вирусы, так и бактерии;

через кровь часто происходит бактериальное заражение младенцев во время родов или сразу после рождения.

Симптомы пневмонии:

повышение температуры тела (38-39°C, реже - 37,2-37,4 ° C), лихорадка,

кашель с выделением слизисто-гнойной или даже гнойной мокроты, иногда может быть “сухое“ покашливание,

ощущение нехватки воздуха, снижение аппетита,

усталость, сонливость, потливость,

одышка вследствие физической нагрузки, иногда боль за грудиной,

при вдыхании западает нижняя часть грудной клетки (у здорового человека она расширяется при вдыхании),

свистящие хрипы при дыхании (чаще при вирусных инфекциях).

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

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