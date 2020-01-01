Медики рассказали о симптомах и профилактике пневмонии
По данным ВОЗ, пневмония является причиной около 15% смертей детей в возрасте до пяти лет - ежеминутно от воспаления легких в мире умирает два малыша. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
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“Большинство симптомов вирусной и бактериальной форм пневмонии похожи, однако у больного вирусной пневмонией может проявляться больше признаков этой болезни. Если у вас появились симптомы заболевания, обратитесь к семейному врачу: самолечение может быть опасным“ - говорится в сообщении.
Лучшая профилактика пневмонии - укрепление иммунитета и плановая вакцинация. Здоровое питание, физическая активность, личная гигиена, достаточный сон и отдых помогут не заболеть или быстро выздороветь - подчеркнули медики
- Пути передачи инфекции:
- респираторно-синцитиальный вирус попадает в организм, когда человек касается предметов, на которых есть вирусы, а затем глаза или носа;
- воздушно-капельным путем (через носовую или ротовую полость) распространяются как вирусы, так и бактерии;
- через кровь часто происходит бактериальное заражение младенцев во время родов или сразу после рождения.
- Симптомы пневмонии:
- повышение температуры тела (38-39°C, реже - 37,2-37,4 ° C), лихорадка,
- кашель с выделением слизисто-гнойной или даже гнойной мокроты, иногда может быть “сухое“ покашливание,
- ощущение нехватки воздуха, снижение аппетита,
- усталость, сонливость, потливость,
- одышка вследствие физической нагрузки, иногда боль за грудиной,
- при вдыхании западает нижняя часть грудной клетки (у здорового человека она расширяется при вдыхании),
- свистящие хрипы при дыхании (чаще при вирусных инфекциях).
Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
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