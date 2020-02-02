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Малюське не понравилось питание в Бердичевской колонии

Комментариев: 3
Министр проверил условия содержания заключенных в колонии №70 в Бердичеве.
"На фото не крысы, а нутрии" - пояснил министр
"На фото не крысы, а нутрии" - пояснил министр
Денис Малюска / Facebook

Министр юстиции Денис Малюська провел очередную проверку без предупреждения. На этот раз Малюська посетил колонию №70 в Бердичеве. Об этом он написал в Facebook.

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“Общее впечатление: в отличие от СИЗО, колонии и исправительные центры могут зарабатывать деньги от хозяйственной деятельности, а потому их состояние и уровень содержания заключенных существенно лучше. В подсобном хозяйстве колонии: куры, перепела и даже нутрии“ - рассказал министр.

Есть доступ к интернету, хотя только на одном компьютере (историю просмотров в браузере проверил - к соцсетям или порнофильмам доступа не было) - отметил Малюська

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Ключевая проблема - питание. На еду государственный бюджет тратит миллионы гривен, а ее качество, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И многие ее не употребляют и питаются своим“ - заявил Малюська. 

Условия пребывания “пожизненников“ удовлетворительные, они имеют возможность работать и неплохо вяжут (фото носков выложил) - подытожил министр

Напомним, Малюська хочет распродать украинские тюрьмы в счет Минюста. Глава Минюста заявил, что собирается продавать украинские тюрьмы из-за их ненадобности.

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Теги: Денис Малюська, Колония, Бердичев
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Комментариев (3)
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medved3558    02.02.2020, 21:28
Оценка:  +2
medved3558
он еще в обычных строгачах не был, там малость повеселее (((
dron29    02.02.2020, 20:01
Оценка:  +10
dron29
Привыкнет))
dinops    02.02.2020, 19:03
Оценка:  +2
dinops
Шедевральная новость... Не понравилась баланда.... Он думал она на вкус как крабы под соусом из сыра рокфор?
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