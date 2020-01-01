В Украину возвращаются ночные морозы

Похолодание в течение недели будет усиливаться и достигнет в ночные часы ощутимых морозов.

Температура воздуха в Украине 3 февраля снизится с сегодняшних +15 до +2 +6 градусов. В течение недели похолодание будет только усиливаться, заявила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facabook 2 февраля.

Так, на протяжении понедельника температура воздуха будет колебаться в пределах +2 +6. На юге Украины будет на несколько градусов теплее. Ожидается, что день будет ветренным, дождливым, а местами пойдет снег.

На севере Украины осадки заменятся плотной облачностью. В Киеве 3 февраля - ветрено, сыро. Термометр покажет +4 градуса.

"Похолодание в течение недели будет усиливаться и достигнет в ночные часы ощутимых морозов. А пока мы подсматриваем через февраль на голубую весну", - пишет Диденко.

Накануне украинский сурок Тимка III спрогнозировал затяжную весну. Традиционный "прогноз" состаялся 1 февраля на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина.

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