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Зеленский о компенсации Ирана: Мало, будем давить

Комментариев: 4
Президент заявил, что 80 тысяч долларов - это очень маленькая сумма. Он также рассказал, что боится отказа Тегерана передать черные ящике Украине.
Иран может не вернуть черные ящики самолета МАУ, считает Зеленский
Иран может не вернуть черные ящики самолета МАУ, считает Зеленский
Пресс-служба Офиса президента Украины

Иран предложил компенсацию семьям жертв катастрофы самолета авикомпании МАУ в сумме 80 тысяч долларов, но это мало и Украина будет требовать компенсации в большем размере, заявил президент Владимир Зеленский в эфир 1+1 2 февраля.

"Иранская сторона сразу нам предложила 80 тысяч долларов каждой семье, за каждую жертву... Мне кажется, это совсем не те вещи, это совсем мало... Будем давить на большую сумму", - сказал президент.

Украина также настаивает на праве забрать бортовые самописцы со сбитого в Иране Боинга авиакомпании МАУ, если их расшифровка иранской стороной окажется неполной, заявил Зеленский.

Иран уже понимает, что у Киева есть больше доказательств, чем было сразу после катастрофы, сказал президет, отметив, что Тегеран 3 февраля пригласил украинских специалистов для расшифровки "черных ящиков".

Зеленский рассказал, почему молчал о сбитии самолета

Зеленский рассказал, что, по словам украинских специалистов, Иран технически не готов "к правильной, истинной расшифровке".

"Поэтому я боюсь, что они могут их привлечь к расшифровке там, на месте, вместе это сделать, а потом сказать "ну и зачем вам теперь "черные ящики". Нет. Мы хотим взять эти ящики", - сказал он.

По словам президента, во время последнего разговора представитель Ирана заявил украинской стороне: "Окей, если мы не сможем их расшифровать, мы вам их отдадим".

"Я напомнил, что президент Ирана мне давал слово, что мы будем приобщены к любым предметам, доказательствам и сможем взять "черные ящики". Поэтому, думаю, если наши специалисты будут лететь туда, они должны иметь мандат, чтобы в случае неполной расшифровки на месте они заберут "черные ящики", - рассказал он.

Эпидемии и пожары. 2020 год начался апокалиптично

 

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Теги: Иран, компенсация, МАУ, черный ящик, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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wahmurkadurnaya    03.02.2020, 00:29
Оценка:  +1
wahmurkadurnaya
Голодупко зібрався налякати наїжака?
wahmurkadurnaya    03.02.2020, 00:27
Оценка:  +1
wahmurkadurnaya
Йой, налякало! Тиснути воно буде. Є чим?
ФайныйДрузяка    02.02.2020, 22:40
Оценка:  -10
ФайныйДрузяка
80000x25=2000000 гривен.Мало?А когда пошлют по матери,будет достаточно?
Asmo    03.02.2020, 00:17
Оценка:  +3
Asmo
Любимый друг скрепных Каддафи выплатил каждой семье за взорванный самолёт над Локбери по 10 млн. долларов!!! 80 тысяч это смешно для нефтяной державы...
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