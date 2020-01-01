Украина готова к угрозе коронавируса - Гончарук
Глава Кабмина не видит поводов для беспокойства. По его словам, в каждой области есть оснащенные бригады инфекционистов.
Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что Украина подготовилась к угрозе попадания в страну нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 2 февраля.
Как подчеркнул глава Кабмина, все службы в Украине работают в состоянии максимальной готовности.
"Украина готова к этой ситуации. У нас все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину с рискованных территорий, у нас есть их контакты", - указал Гончарук.
По его словам, пока ни одно подозрение на коронавирус в Украине не подтвердилось.
"Даже в случае возникновения такого заболевания мы понимаем, что надо делать. У нас в достаточном количестве имеются бригады инфекционистов - минимум по две оснащенные бригады в каждой области, которые знают, что надо делать. Поэтому я не вижу оснований для беспокойства", - отметил премьер.
Напомним, глава СНБО Алексей Данилов заявил, что из заблокированного войсками китайского Уханя не может выехать 51 украинец.
Позже стало известно, что власти Китая предварительно дали согласие на эвакуацию граждан Украины из города.
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