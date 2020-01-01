Украина готова к угрозе коронавируса - Гончарук

Глава Кабмина не видит поводов для беспокойства. По его словам, в каждой области есть оснащенные бригады инфекционистов.

Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что Украина подготовилась к угрозе попадания в страну нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 2 февраля.

Как подчеркнул глава Кабмина, все службы в Украине работают в состоянии максимальной готовности.

"Украина готова к этой ситуации. У нас все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину с рискованных территорий, у нас есть их контакты", - указал Гончарук.

По его словам, пока ни одно подозрение на коронавирус в Украине не подтвердилось.

"Даже в случае возникновения такого заболевания мы понимаем, что надо делать. У нас в достаточном количестве имеются бригады инфекционистов - минимум по две оснащенные бригады в каждой области, которые знают, что надо делать. Поэтому я не вижу оснований для беспокойства", - отметил премьер.

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