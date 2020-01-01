Итоги 02 января: Угроза коронавируса, теракт в Лондоне
Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 17 тысяч человек; в столице Британии мужчина с ножом напал на прохожих: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Вне Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса
На Филиппинах зарегистрирована первая смерть из-за коронавируса нового типа за пределами территории Китая. Скончался приехавший в страну 44-летний житель Уханя.
По последним данным, число жертв нового коронавируса в Китае увеличилось до 361 человека, более 17 тысяч заражены.
Как заверил премьер-министр Алексей Гончарук, Украина подготовилась к угрозе попадания в страну нового коронавируса 2019-nCoV и поводов для беспокойства нет.
На юге Лондона произошел теракт
На Стрэтэм Хай Роад в Лондоне мужчина с ножом ранил двух человек и был застрелен полицией.
В Скотланд-Ярде происшествие объявили терактом, который связан с исламизмом. По информации правоохранителей, преступление совершил 20-летний Судеш Амман, недавно вышедший из тюрьмы.
В момент преступления за ним велась слежка, что позволило предотвратить жертвы.
Президент заявил о намерении добиться большей компенсации от Ирана
Президент Владимир Зеленский заявил, что Иран предложил компенсацию семьям жертв катастрофы самолета МАУ в размере 80 тысяч долларов. По словам главы государства, этого мало и Украина потребует увеличить сумму.
Также Киев будет настаивать на праве забрать бортовые самописцы со сбитого украинского самолета.
РФ закрыла железнодорожное сообщение с Китаем
Власти России на фоне ситуации с коронавирусом приостановили движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем.
Вступили в силу новые визовые правила ЕС
В ЕС обновили правила выдачи виз, которые должны упростить поездки в страны сообщества и способствовать решению миграционного кризиса.
Обновленные правила распространяются на получение краткосрочных виз для въезда в 22 страны ЕС, входящих в Шенгенскую зону и не касаются стран, имеющих соглашение с Евросоюзом о безвизовом режиме.
В Австрии слепили самого высокого снеговика в мире
В австрийской федеральной земле Штирия на горнолыжном курорте Ризнеральм слепили самого высокого в мире снеговика высотой более 38 метров.
На создание фигуры ушло около 800 тонн снега. Расходы на организацию акции составили около 60 тысяч евро.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.