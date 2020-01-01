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Сутки в ООС: 12 обстрелов, двое раненых

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В Штабе отметили, что на все обстрелы противника давали адекватный ответ из разрешенного вооружения.
Противник 12 раз нарушили режим прекращения огня
Противник 12 раз нарушили режим прекращения огня
mil.gov.ua

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, были ранены двое украинских защитников, еще один военнослужащий получил боевое поражение. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Вчера, 2 февраля, в результате вражеских обстрелов были ранены двое украинских защитников, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, активность боевиков зафиксирована в районе Песков, Лебединского, Васильковки, Луганского, Крымского, Новотошковского, Гладосового.

В штабе подчеркнули, что на все обстрелы противника подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения.

С начала текущих суток сепаратисты огневой активности не проявляли, потерь нет.

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Теги: Донбасс, Обстрел, Ранение, Операция объединенных сил
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