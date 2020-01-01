Погода на 03 февраля: В Украине дожди и мокрый снег

В Украине ожидается теплая погода и мокрый снег.

Сегодня, 3 февраля, погода в Украине будет дождливой на большей части территорий, в западных областях возможен мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха днем в северных, центральных и восточных областях колеблется от +4 до +7 градусов, ночью от +2 до +5 градусов;

В южных областях страны днем прогнозируют до +10 до +12 градусов, ночью от +2 до +6;

В Киеве сегодня также ожидается небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +5 до +7 градусов днем и от +3 до +5 ночью.

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