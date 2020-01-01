В Одессе ночью горела пятиэтажка, есть жертвы

Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Суворовском районе города. Спасатели ликвидировали пожар за полчаса.

В пятиэтажном жилом доме в Одессе в ночь на понедельник, 3 февраля, произошел пожар. Три человека погибли, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"3 февраля в 04 час. 23 мин. в Суворовском районе города Одесса в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар, вследствие которого погибли трое человек. В 04:52 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 15 м2", - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

На месте события работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Напомним, в январе под Одессой произошел крупный пожар на территории Нижнеднестровского национального природоохранного парка.

Также в январе в центре Одессы горел жилой дом-памятник архитектуры. Жильцы горящего дома успели выскочить на улицу. В итоге никто из них не пострадал.

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