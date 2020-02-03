Безработным украинцам увеличат выплаты

Граждане, находящиеся на учете в центрах занятости, с марта будут получать на 170 гривен больше.

Безработным будут платить на 170 гривен больше Госслужба занятости / Facebook

С марта минимальные выплаты по безработице вырастут на 170 гривен. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил представитель Фонда социального страхования населения в эфире 1+1, сообщает ТСН.

Таким образом сумма, которая ранее составляла 1630 гривен, теперь увеличится до 1800 гривен. Такой минимальный размер выплат будет назначаться людям с учетом заработной платы и страхового стажа, которые у них были.

Кроме того, пенсионный фонд обнародовал данные о выплатах. 60% украинских пенсионеров получают до трех тысяч гривен пенсии. И лишь каждый 10 украинец, вышедший на заслуженный отдых, получает до 10 тысяч. По состоянию на 1 января 2020 года средняя пенсия составляла 3 тысячи 82 гривны.

Ранее сообщалось, что в городском центре занятости Киева около двух тысяч чиновников зарегистрировались, чтобы найти работу. Больше всего безработных оказалось в офисе Генерального прокурора и Управлении делами Аппарата Верховной Рады.

Также сообщалось, что в Украине вырос уровень безработицы. В Минэкономики его связывают с окончанием сезонных работ в агросекторе.

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