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Саакашвили спрогнозировал распад Украины

Комментариев: 2
Экс-губернатор Одесской области сделал резонансное заявление.
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
скриншот из видео

Бывший губернатор Одесской области и  экс-президент Грузии заявил, что некоторые украинские мэры уже создали собственную армию. Они могут развалить Украину и создать отдельные государства.

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Об этом он заявил в эфире канала 112 Украина.

По словам Саакашвили, после экономического кризиса, который ожидает страну из-за политики президента Владимира Зеленского, власть в руки возьмут региональные элиты, которые поддерживаются частными армиями.

Эти местные люди, которые уже обросли деньгами, частными армиями. Например, у Геннадия Труханова есть частная армия, у харьковского мэра Геннадия Кернеса есть своя армия. Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин, - заявил Саакашвили.

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Он также отметил, что руководство страны не имеет времени для смены политики, но если оставить все, как есть - “все полетит в трубу”.

Напомним, Саакашвили рассказал о взаимоотношениях с Зеленским. Одним из первых решений президента Зеленского было - возвращение Саакашвили гражданства.

 

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Теги: Саакашвили, Украина, политика
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Комментариев (3)
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stubborn+    03.02.2020, 09:54
Оценка:  0
stubborn+
Мозги у тебя распадаются от сифилиса.Какого ты хрена, чурка чернож.опая, в Украине околачиваешься?
Туземун    03.02.2020, 09:44
Оценка:  -1
Туземун
Украина вже роспалась...
tulchanin    03.02.2020, 09:44
Оценка:  -2
tulchanin
Михо возвращается в украинскую политику? Веселье продолжается...
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