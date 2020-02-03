Гончарук: Проблема экономики Украины в том, что деньги очень дорогие

Кредиты в Украине брать дорого.

Премьер-министра Украины Алексей Гончарук, описывая государственную программу кредитования под 5–9% объяснил, что такие деньги будут выдавать банки, а государство компенсирует часть процентной ставки. Об этом он рассказал в эфире телеканала Украина.

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Так, премьер-министр заявил, что данная программа имеет большое значение для предпринимателей, которые хотят начать свой бизнес.

Это на самом деле важная программа очень, она направлена на то, чтобы у людей, которые хотят начать или развить собственное дело, то есть у предпринимателей, был доступ к дешевым ресурсам. Потому что одной из главных проблем нашей экономики является то, что деньги очень дорогие, то есть ты не можешь пойти в банк, финансовую организацию, и взять кредит. Это очень дорого, это недоступно, и ты потом не можешь его обслуживать, – сказал глава правительства.

По словам Гончарука, госпрограмма доступных кредитов означает, что часть процентной ставки будет компенсировать государство.

Кредит будет выдавать банк. На самом деле это никак не будет отличаться от обычной процедуры выдачи кредита банком, за исключением двух вещей: часть процентов компенсирует государство. Второе – это специальные условия, о которых мы договорились с банками, чтобы предприниматели проще могли получить кредиты, – объяснил Гончарук.

Премьер-министр также отметил, что “банки должны быть менее придирчивы, они должны со своими рисками чуть иначе работать“.

Напомним, ранее первый банк подписал договор по программе доступных кредитов.

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