Законопроект о дезинформации будут дорабатывать

Резонансный проект закона обещали доработать и учесть предложения общественности и международных партнеров.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что доработка законопроекта о противодействии дезинформации будет продлена. Об этом он в понедельник, 3 февраля, сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на данный момент законопроект находится на этапе публичных обсуждений, который будет продлен.

"Подчеркиваю, на сегодня мы имеем только законопроект. Он широко обсуждается профессиональным сообществом, уже проведена первая стратегическая сессия, где были выявлены основные блоки вопросов, которые вызывают дискуссии и требуют дополнительных профессиональных обсуждений. Только после этого этапа законопроект будет доработан и вынесен на рассмотрение правительства", - написал Бородянский.

Он пообещал, что доработка законопроекта будет прозрачной, и перед внесением документа в Верховную раду будут учтены обоснованные предложения министерств, профессионалов, общественности и международных партнеров.

Напомним, Европейская федерация журналистов возмутилась украинским проектом закона о дезинформации, который допускает государственное вмешательство в профессию работников СМИ.

Также сообщалось, что в ООН раскритиковали законопроект о дезинформации.

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