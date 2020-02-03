В Украине разрабатывают собственные тесты на коронавирус - СМИ

Тесты будут по слюне определять наличие в организме китайского коронавируса. Их появление ожидается в течение двух недель.

Две команды украинских ученых работают над созданием теста на коронавирус. Об этом сообщает Zn.ua со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения и СНБО.

Ожидается, что результаты будут уже через 10-14 дней.

Так, по словам источников издания, над созданием теста работают лаборатория Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины и лаборатория эпигенетики Института геронтологии НАМН Украины.

Планируется, что тест позволит при помощи слюны определять, есть ли в организме "китайский вирус". После создания теста нужно будет решить вопрос его запуска в серийное производство.

На сегодняшний день Украиной при помощи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) закуплено небольшое количество тест-систем, они дороги и дефицитны во всем мире.

Помимо отечественной разработки, правительство ведет переговоры о закупке тестовых систем у Германии. Предварительная цена одного теста - 1500 евро.

Ранее сообщалось, что китайцы разработали тест, выявляющий коронавирус за 15 минут.

Напомним, за последние сутки в Китае от коронавируса скончались 57 человек и было установлено 2 829 новых случаев заболевания. В других азиатских странах коронавирусом инфицированы 96 человек, в Европе - 23, в Северной Америке - 13, в Австралии - 12, в других регионах мира - пять человек.

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