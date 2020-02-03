Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине разрабатывают собственные тесты на коронавирус - СМИ

Комментариев: 1
Тесты будут по слюне определять наличие в организме китайского коронавируса. Их появление ожидается в течение двух недель.
Ученые разрабатывают отечественные тесты на коронавирус
Ученые разрабатывают отечественные тесты на коронавирус

Две команды украинских ученых работают над созданием теста на коронавирус. Об этом сообщает Zn.ua со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения и СНБО.

Ожидается, что результаты будут уже через 10-14 дней.

Так, по словам источников издания, над созданием теста работают лаборатория Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины и лаборатория эпигенетики Института геронтологии НАМН Украины.

Планируется, что тест позволит при помощи слюны определять, есть ли в организме "китайский вирус". После создания теста нужно будет решить вопрос его запуска в серийное производство.

На сегодняшний день Украиной при помощи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) закуплено небольшое количество тест-систем, они дороги и дефицитны во всем мире.

Помимо отечественной разработки, правительство ведет переговоры о закупке тестовых систем у Германии. Предварительная цена одного теста - 1500 евро.

Ранее сообщалось, что китайцы разработали тест, выявляющий коронавирус за 15 минут.

Напомним, за последние сутки в Китае от коронавируса скончались 57 человек и было установлено 2 829 новых случаев заболевания. В других азиатских странах коронавирусом инфицированы 96 человек, в Европе - 23, в Северной Америке - 13, в Австралии - 12, в других регионах мира - пять человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, ученые, тесты, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
alex-zol    03.02.2020, 09:44
Оценка:  -1
alex-zol
По итогу-деньги прое..ут, а вакцину купят американскую!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь