Дубилет: Борьба с теневым рынком алкоголя принесла бюджету 400 млн

Дмитрий Дубилет рассказал об успешной борьбе с оборотом теневого алкоголя.

В этом году детенизация рынка алкоголя должна продолжиться. С одной стороны, должны закончить перезагрузки ключевых органов. С другой стороны, на борьбу будут брошены технологии - от счетчиков на производителях спирта до электронной акцизной марки. Об этом Министр Кабинета министров Украины написал в своем Telegram-канале.

Читай также: Дубилет рассказал, сколько людей выехали из Украины и не вернулись

Так, Дубилет напоминает, что борьба с теневым алкоголем является важной и актуальной темой. Многие украинцы уже пострадали от некачественной алкогольной продукции, а также черный рынок наносит сильный удар по экономике страны.

Последние несколько месяцев мы ведем борьбу с теневым рынком алкоголя. Напомню, тема важная. Украинцы травятся. Черный рынок приводит к коррупции. Бюджет недополучает значительные средства. Одним из индикаторов успешности этой борьбы является поступление в бюджет от акцизного налога за ликероводочные изделия, - говорится в сообщении.

Также Дубилет сообщает, что согласно графику в 2019 году в бюджет поступало стабильно меньше средств, чем в 2018. Однако последние два месяца виден резкий скачок - примерно под 400 млн грн дополнительно за два месяца.

Что привело к этому прыжку? Сразу несколько факторов. В Укрспирте, который сейчас готовится к демонополизации, появилось новое руководство (Сергей Блескун). Происходит кадровое обновление в налоговой милиции и других силовых органах. Мы начали взаимодействовать с бизнесом по отработке нелегальных участников (интересно, что все названия и адреса всегда были хорошо известны), - подчеркнул Дубилет.

Скриншот t.me/dmytro_dubilet

Скриншот t.me/dmytro_dubilet

Напомним, ранее Дубилет в Кабмине ликвидировал парикмахерскую.

Читай также: Кабмин начал борьбу с нелегальным алкоголем

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.