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Дубилет: Борьба с теневым рынком алкоголя принесла бюджету 400 млн

Комментариев: 2
Дмитрий Дубилет рассказал об успешной борьбе с оборотом теневого алкоголя.
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет
facebook.com/Дмитрий Дубилет

В этом году детенизация рынка алкоголя должна продолжиться. С одной стороны, должны закончить перезагрузки ключевых органов. С другой стороны, на борьбу будут брошены технологии - от счетчиков на производителях спирта до электронной акцизной марки. Об этом Министр Кабинета министров Украины написал в своем Telegram-канале

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Так, Дубилет напоминает, что борьба с теневым алкоголем является важной и актуальной темой. Многие украинцы уже пострадали от некачественной алкогольной продукции, а также черный рынок наносит сильный удар по экономике страны.

Последние несколько месяцев мы ведем борьбу с теневым рынком алкоголя. Напомню, тема важная. Украинцы травятся. Черный рынок приводит к коррупции. Бюджет недополучает значительные средства. Одним из индикаторов успешности этой борьбы является поступление в бюджет от акцизного налога за ликероводочные изделия, - говорится в сообщении.

Также Дубилет сообщает, что согласно графику в 2019 году в бюджет поступало стабильно меньше средств, чем в 2018. Однако последние два месяца виден резкий скачок - примерно под 400 млн грн дополнительно за два месяца.

Что привело к этому прыжку? Сразу несколько факторов. В Укрспирте, который сейчас готовится к демонополизации, появилось новое руководство (Сергей Блескун). Происходит кадровое обновление в налоговой милиции и других силовых органах. Мы начали взаимодействовать с бизнесом по отработке нелегальных участников (интересно, что все названия и адреса всегда были хорошо известны), - подчеркнул Дубилет.

Скриншот
Скриншот
t.me/dmytro_dubilet

Скриншот
Скриншот
t.me/dmytro_dubilet

Напомним, ранее Дубилет в Кабмине ликвидировал парикмахерскую

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Теги: Дубилет, Алкоголь, Теневой рынок
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Комментариев (2)
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Миротворение    03.02.2020, 10:43
Оценка:  0
Миротворение
А борцам сколько заплатили?)))))
РАЗГЕЛЬДЯЙ    03.02.2020, 10:42
Оценка:  +10
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Деньги куда дели?
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