На Львовщине пограничник насмерть сбил пешехода

Рядовой срочной службы Львовского погранотряда направлялся на служебном Volkswagen Transporter в направлении перехода с Польшей.

Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием военнослужащего Госпогранслужбы, в результате которого погиб пешеход. Об этом накануне сообщила пресс-служба ГБР.

Инцидент произошел ночью 2 февраля в селе Угринов Сокольского района Львовской области.

"Рядовой срочной службы Львовского пограничного отряда, двигаясь на служебном автомобиле Volkswagen Transporter в направлении перехода с республикой Польша, допустил наезд на пешехода. В результате инцидента пострадавший получил травмы, от которых скончался на месте", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали следователи ГБР. Транспортное средство изъято.

Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего (ч.1 ст.415 УК Украины).

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