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Они называли нас "карателями": Воины ВСУ мощно обратились к боевикам

Комментариев: 13
Появилось яркое обращение воинов ВСУ к противнику и украинцам.
Воины обратились к противнику
Воины обратились к противнику
facebook.com/93OMBr

Украинские воины, которые сражаются с оккупантами на востоке страны, выступили с сильным обращением к противнику. 

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Обращение появилось на Facebook-странице 93 ОМБр ВСУ Холодный Яр.

Воины объяснили, почему захватчики не имеют шанса на победу и покорение Украины.

Пост стал резонансным и получил невероятную поддержку среди пользователей.

Приводим полный текст обращения воинов ВСУ к противнику.

Они называли нас "карателями", не отмечая при этом, что пришли на украинскую землю с российскими танками, "Градом" и минометами и начали обстреливать наши города и села, разрушать здания и убивать людей.

Они называли себя "шахтерами", но до сих пор не могут объяснить, как можно шесть лет подряд добывать в своих шахтах новое российское оружие.

Они уверяют, что защищают "мирное население Донбасса", но при этом забывают упомянуть, как сбили малазийский Boeing с 298 гражданскими на борту.

Путин говорит, что "ихтамнет", а тем временем Комитет солдатских матерей России не может доискаться своих сыновей, воевавших неизвестно где и похороненных неизвестно как.

Именно поэтому мы оказываем жесткое сопротивление московскому нашествию, несмотря на размеры и обеспечение армии РФ. Именно поэтому мы крепнем, а они слабеют. Именно поэтому объединяемся и взаимодействуем, а они стреляют и взрывают друг друга. Потому что правда на нашей стороне. Слава Украине!

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В комментариях пользователи написали слова благодарности воинам 93 ОМБр за то, что они хранят над Украиной мирное небо и сражаются за Донбасс.

Напомним, охрана ЗЕ не пускала воинов ВСУ к памятнику Героев Крут: появилось видео. Появилось скандальное видео из Дня Героев Крут.

 

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Теги: воины, обращение, противник, боевики, Донбасс
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Комментариев (14)
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fkrfyfan    03.02.2020, 11:50
Оценка:  +1
fkrfyfan
Мама, вызывай полицию, они назвали нас карателями!!!!
Путин-Xyйло    03.02.2020, 11:52
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Сибись кацап.
WTFwtfPETYX    03.02.2020, 11:42
Оценка:  -2
WTFwtfPETYX
Им до карателей, как до неба рачки, сидят водку жрут и мародёрят, кто, что может, мощно они обратились бухари)))))
БМ, спасибо за поднятое настроение)))))))
Потому_что    03.02.2020, 11:31
Оценка:  +3
Потому_что
Молодцы, держитесь мужчины!
askjhl    03.02.2020, 11:02
Оценка:  -1
askjhl
Бездельники и тунеядцы, хватит сидеть на шее у народа, идите работать.
ВосставшийИзБана    03.02.2020, 11:21
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Кто не хочет кормить свою армию - будет кормить чужую. Истина вечная.
Миротворение    03.02.2020, 11:26
Оценка:  +2
Миротворение
По закону армии запрещено воевать против собственного народа.
ВосставшийИзБана    03.02.2020, 11:31
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
РФ не признает таких законов и они это официально заявили.
Путин-Xyйло    03.02.2020, 11:49
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Миротворение Против какого народа кацапская армия воевала в Чечне?!
ВосставшийИзБана    03.02.2020, 11:02
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
И тут же слетелись ватно-диванные воины.
Da-Gabon    03.02.2020, 10:59
Оценка:  -7
Da-Gabon
Они отстояли суверенное право Украины качать российский газ.
zheka-yakob    03.02.2020, 10:51
Оценка:  -11
zheka-yakob
Дуповоины, не ходите на Донбасс, вас там ждет смерть.
fkrfyfan    03.02.2020, 10:48
Оценка:  -12
fkrfyfan
Каратели мощно обиделись, что их называют карателями
sharry-sharry    03.02.2020, 11:07
Оценка:  +6
sharry-sharry
Чмо мокшанское убогое,каратели по определению-это те ублюдки,которые оккупируют(отжимают) чужие земли и убивают на этих землях мирное население,без опознавательных знаков,при этом прикрываясь миротворческой миссией,говоря при этом,что их там или что то в этом роде.Мерзкие,вонючие ублюдки федерасты!
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