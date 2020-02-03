Они называли нас "карателями": Воины ВСУ мощно обратились к боевикам
Украинские воины, которые сражаются с оккупантами на востоке страны, выступили с сильным обращением к противнику.
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Обращение появилось на Facebook-странице 93 ОМБр ВСУ Холодный Яр.
Воины объяснили, почему захватчики не имеют шанса на победу и покорение Украины.
Пост стал резонансным и получил невероятную поддержку среди пользователей.
Приводим полный текст обращения воинов ВСУ к противнику.
Они называли нас "карателями", не отмечая при этом, что пришли на украинскую землю с российскими танками, "Градом" и минометами и начали обстреливать наши города и села, разрушать здания и убивать людей.
Они называли себя "шахтерами", но до сих пор не могут объяснить, как можно шесть лет подряд добывать в своих шахтах новое российское оружие.
Они уверяют, что защищают "мирное население Донбасса", но при этом забывают упомянуть, как сбили малазийский Boeing с 298 гражданскими на борту.
Путин говорит, что "ихтамнет", а тем временем Комитет солдатских матерей России не может доискаться своих сыновей, воевавших неизвестно где и похороненных неизвестно как.
Именно поэтому мы оказываем жесткое сопротивление московскому нашествию, несмотря на размеры и обеспечение армии РФ. Именно поэтому мы крепнем, а они слабеют. Именно поэтому объединяемся и взаимодействуем, а они стреляют и взрывают друг друга. Потому что правда на нашей стороне. Слава Украине!
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В комментариях пользователи написали слова благодарности воинам 93 ОМБр за то, что они хранят над Украиной мирное небо и сражаются за Донбасс.
Напомним, охрана ЗЕ не пускала воинов ВСУ к памятнику Героев Крут: появилось видео. Появилось скандальное видео из Дня Героев Крут.
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БМ, спасибо за поднятое настроение)))))))