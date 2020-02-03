Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Снимали блог: Двое экстремалов упали в шахту с высоты 500 метров

Комментариев: 3
В Кривом Роге двое экстремалов сорвались во время спуска в заброшенную шахту.
Спасатели подняли на поверхность тела двух мужчин, которые сорвались в шахту
Спасатели подняли на поверхность тела двух мужчин, которые сорвались в шахту
one.kr.ua

В ночь на 3 феврале, в Кривом Роге, двое мужчин упали в вентиляционное отверстие заброшенной шахты с высоты примерно 500 метров. Спасатели смогли поднять их тела сегодня утром около 6.00 утра. Об этом сообщает Первый городской телеканал Кривого Рога.

Читай также: В Запорожье столкнулись тепловоз и легковушка, один человек погиб

Сообщается, что группа из 5 экстремалов планировала заснять видео внутри заброшенной шахты. Двое их них упали с высоты более, чем 500 метров. Спасатели подняли их тела на следующее утро: одному из мужчин было 36 лет, второму 30-35.



Напомним, в Кривом Роге мужчина устроил стрельбу по полицейским.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Кривой Рог, шахта, экстремалы, спасатели
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Letohradek    03.02.2020, 11:07
Оценка:  +2
Letohradek
... Естественный отбор! На два зэбила поменьшало!
МаксимУм    03.02.2020, 11:45
Оценка:  0
МаксимУм
Странное отношение к украицам... Может педькина подстилка уже и путина готов позвать?
Letohradek    03.02.2020, 11:56
Оценка:  0
Letohradek
Кривой рог, в большинстве своем проголосовал за охрыпшую крысу! А все из-за отсутствия разума. Вот такие же, мало развитые, и убились в шахте. Естественный отбор, не более!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь