Снимали блог: Двое экстремалов упали в шахту с высоты 500 метров

В Кривом Роге двое экстремалов сорвались во время спуска в заброшенную шахту.

Спасатели подняли на поверхность тела двух мужчин, которые сорвались в шахту one.kr.ua

В ночь на 3 феврале, в Кривом Роге, двое мужчин упали в вентиляционное отверстие заброшенной шахты с высоты примерно 500 метров. Спасатели смогли поднять их тела сегодня утром около 6.00 утра. Об этом сообщает Первый городской телеканал Кривого Рога.

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Сообщается, что группа из 5 экстремалов планировала заснять видео внутри заброшенной шахты. Двое их них упали с высоты более, чем 500 метров. Спасатели подняли их тела на следующее утро: одному из мужчин было 36 лет, второму 30-35.





Напомним, в Кривом Роге мужчина устроил стрельбу по полицейским.

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