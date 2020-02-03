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В Украине появятся частные СИЗО: что планируют изменить

Комментариев: 3
В Украине активно готовятся к внедрению системы частных СИЗО.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ГПУ

В Украине пытаются существенно сократить количество тюрем, а также создать частные СИЗО, которые будут напоминать отели с усиленной охраной.

Об этом в интервью Фактам сообщил заместитель министра юстиции Украины Виталий Васылык, отвечающий за пенитенциарную систему в стране.

По его словам, людей вводят в заблуждение, распространяя информацию о том, что частные СИЗО создадут для обеспеченных людей, которые хотят отбыть срок наказания в комфортных условиях. Однако это совсем не так.

У всех разное материальное положение. Кто-то может себе позволить жить в пятизвездочном отеле, а кто-то – в хостеле. В частных СИЗО будут ожидать решения суда граждане, которые совершили нетяжкое преступление или преступление по неосторожности. И я считаю, что это правильно. Ведь если такой человек попадает в "обезьянник", то становится источником дохода как для криминалитета, так и для администрации следственного изолятора или ИВС (изолятора временного содержания), которые, говоря по-простому, торгуют камерами, - объяснил Васылык.

Он также отметил, что в частных СИЗО арестанты не будут жить, как в отелях. Это учреждение будет под тщательным контролем, планируется создать усиленные меры безопасности.

Это, конечно же, будет охраняемый объект с изоляцией и ограничениями по режиму для заключенных. И условия будут нормальные, чтобы человек там не превращался в животное, - отметил чиновник.

Касательно цены, Васылык отметил, что пока о конкретных ценах речь не идет, но они будут доступными.

Стоимость пребывания в частном СИЗО должна быть примерно равна стоимости проживания в трехзвездочном отеле, - сказал он.

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Кроме того, чиновник рассказал, что для этого за короткое время ведомству придется решить множество проблем в пенитенциарной системе страны, которые давно накапливались. В частности, речь идет о финансировании работников исправительных учреждений и осужденных. А также по разворовыванию выделенных бюджетных средств.

Ранее даже продукты, которые должны были попасть на стол к заключенным, во время транспортировки воровали и сдавали в магазины и на рынки. Больше такого не будет. Будем пресекать, - добавил Васылык.

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Кроме того, заключенным часто передают в СИЗО и колонии наркотики, оружие и другие незаконные вещи. Заключенные также пользуются мобильной связью в целях мошенничества. Именно поэтому СИЗО и колонии сделают частными. Для этого уже закупили камеры видеонаблюдения.

Напомним, зекам в Украине разрешат играть на приставках. Министр Малюська решил перейти к действиям.

 

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Теги: СИЗО, Васылык, Минюст, частные СИЗО
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Комментариев (3)
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Миротворение    03.02.2020, 11:41
Оценка:  0
Миротворение
Ещё парадокс.Сам же министр говорил,что камеры переполнены.Тут же-что полно пустых тюрем,которые надо продавать)) В статье-будут сидеть во время следствия люди с любым достатком.И тут же-что сидение в хороших условиях будет платным)))
Путин-Xyйло    03.02.2020, 11:35
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Не забудьте про частную полицию, прокуратуру, суды и армию! ВпердЕ-слуги!
Походу государство необходимо только чтоб кормить слуг.
Alkoholowe    03.02.2020, 11:23
Оценка:  +6
Alkoholowe
не за будьте джакузи установить и по роутеру в каждую камеру.
частные СИЗО...совсем е-анулись.....
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