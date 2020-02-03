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Главарь "ДНР" подтвердил проверки жителей с украинскими паспортами

Комментариев: 2
Денис Пушилин подтвердил, что "правоохранители ДНР" начала проверять местных жителей с украинскими паспортами.
Лидер сепаратистов Денис Пушилин
Лидер сепаратистов Денис Пушилин
EPA/UPG

Главарь псевдореспублики “ДНР“ Пушилин подтвердил, что жителей Донецка начали проверять из-за наличия украинских паспортов в связи с временной отменой комендантского часа. Причиной данных действий, по его словам, является работа неких “диверсионно-разведывательных групп“. Об этом передают сепаратистские СМИ. 

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Он уточнил, что “правоохранителям“ сложно удостовериться в подлинности личности конкретного человека, поскольку у них отсутствуют базы данных Украины.

Именно задержаний, каких-то “арестов“ за украинские паспорта — их не было! Были дополнительные проверки, абсолютно обоснованные тем, что наши оппоненты, проводя какую-то диверсионно-разведывательную работу, засылая сюда специалистов по диверсиям, используют именно украинские паспорта.

Там они могут сделать любую прописку, это все в их руках. И нашим правоохранительным органам достаточно сложно удостовериться в подлинности личности конкретного человека, потому что у нас нет сейчас современных баз данных Украины. Да они нам и не нужны! Но это связывает — в определенном смысле — руки правоохранительным органам. Если по паспортам ДНР все понятно, по паспортам РФ все понятно, то по паспортам Украины требовались дополнительные действия. Ровно так это и происходило, - заявил главарь сепаратистов.

Напомним, ранее после отставки Суркова Пушилин остался без покровителя в Кремле и теперь ищет для себя варианты прикрытия

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Теги: ОРДЛО, Пушилин, Сепаратисты, Проверки
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Комментариев (3)
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tulchanin    03.02.2020, 11:56
Оценка:  0
tulchanin
Украинские СМИ рассказывают про "патриотов партизан", что очень удобно властям ЛДНР. Все свои "косяки" и внутренние разборки можно на этих "партизан" списывать. А крайними в итоге оказываются обладатели украинских паспортов. Вот такая вот ситуация....
zheka-yakob    03.02.2020, 11:23
Оценка:  -7
zheka-yakob
Чемодан - вокзал - бандердупостан.
Letohradek    03.02.2020, 11:27
Оценка:  +2
Letohradek
Пушилин не хочет с чемоданом в бандердупостан. Так, что ... лучше держи язык за зубами, что бы пушилинцы не вырвали
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