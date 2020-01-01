Глава САП Холодницкий подал в отставку, - СМИ

Украинское издание сообщает детали отставки Холодницкого.

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Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал заявление об отставке.

Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственные источники в САП.

Причина - затяжной конфликт с главой НАБУ Сытником. Еще с 2018 года, после знаменитой истории с прослушкой в аквариуме, Холодницкий дрейфует к Авакову. При этом, как уже писала "Страна", сейчас Аваков координирует работу по увольнению Сытника. Сытник много раз жаловался на Холодницкого американским партнерам-донорам-кураторам, обвиняя главу САП в том, что тот в интересах Авакова и прочих сливает антикоррупционные уголовные дела., - пишет издание.

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Также известно, что ранее американцы практически прямым текстом требовали отставки Холодницкого. Показательно, что он написал заявление об отставке сразу же после визита в Киев госсекретаря США Майка Помпео.

Между тем, источники издания не уверены, что заявление об отставке Холодницкого будет подписано. В пример приводится “отставка” Богдана и Гончарука.

В случае с Холодницким, по мнению источников, пока нельзя с полной уверенностью говорить, что он уйдет.

Напомним, Холодницкий озвучил новые зарплаты прокуроров САП. Зарплата в 75 тысяч гривен - это то, для чего стоит работать считает глава САП Назар Холодницкий.

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