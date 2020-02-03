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Перед визитом к Зеленскому Эрдоган отказался признавать Крым частью РФ

Комментариев: 1
Президент Турции сделал важное заявление перед визитом в Киев.
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывается признавать аннексированный Крым частью Российской Федерации.

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Соответствующее заявление он сделал перед своим отлетом в Киев утром 3 февраля, передает РИА Новости.

Кроме того, Эрдоган заявил, что тщательно следить за ситуацией с крымскими татарами на полуострове.

Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма. Важным аспектом наших тесных отношений с Украиной являются и крымские татары, продолжаем следить за их положением, - заявил Эрдоган.

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Напомним, в Турции рассказали, зачем Эрдоган едет в Украину. Главной целью турецкого лидера во время визита в Киев станет увеличение товарооборота между странами. Также переговоры коснутся политики.

 

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Теги: Эрдоган, РФ, Крым, Украина
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Комментариев (1)
kapablankas    03.02.2020, 13:23
Оценка:  -3
kapablankas
Турция давняя давалка. Хотя с другой стороны бдит свое.
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