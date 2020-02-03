Разумков прокомментировал скандал с нардепом Брагаром и псом Шариком

Спикер призвал взвешенно подходить к сказанным словам.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков высказался по поводу ситуации вокруг нардепа Евгения Брагара, после того как тот предложил пенсионерки продать собаку и оплатить коммуналку. Об этом сообщает Страна.ua.

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Так, во время Согласительного совета Верховной Рады, 3 февраля, спикер ВР обратил внимание, что на нардепах лежит, куда большая ответственность, чем на ком-либо другом.

Хочу обратить внимание, что мы должны более взвешенно думать над тем, что мы говорим. Не только во время эфира, но и во время работы или общения с людьми. Я понимаю, что у нас есть право делать ошибки. Но ответственность на народных депутатах лежит больше, чем на ком-либо. Из не всегда удобных кресел Верховной Рады Украины, можно снова оказаться ближе к людям. Поэтому я очень рекомендую всем чаще общаться с людьми. Слышать проблемы. Если есть возможность - помогать в их решении, - сказал Разумков.

Он также напомнил, что некоторые из депутатов начали забывать, о чем говорилось на избирательной кампании.

И мы все много говорили об этом на избирательной кампании, но некоторые из нас забыли об этом, когда стали народными депутатам. Оставайтесь людьми. Значок, мандат нардепа – это не привилегия, а ответственность. И давайте, все-таки, будем придерживаться нашей позиции, - подчеркнул спикер.

Напомним, ранее пенсионерка из Кировоградской области стала знаменитой после инцидента с нардепом Брагарем.

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