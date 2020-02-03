Крушение МАУ: Иран отказался делиться с Украиной новыми данными

В Иране обиделись на публикацию в СМИ записи переговоров диспетчера с пилотом во время гибели Боинга.

Иран больше не хочет делиться с Украиной информацией по расследованию twitter.com/CGTNOfficial

Читай также: СБУ получила доступ к телефонным разговорам пассажиров

Иран заявил, что после утечки аудиозаписи переговоров диспетчера тегеранского аэропорта с пилотом иранского самолета больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера. Как сообщает “Европейская правда“, об этом заявил директор по расследованию катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар.

Аудиофайл был частью доказательств, которые украинским экспертам предоставили в рамках совместного расследования, проводимого следственной группой.

Группа по техническому расследованию аварии украинского авиалайнера странным образом опубликовала секретный аудиофайл переговоров пилота самолета, летевшего одновременно с украинским самолетом. Эти действия украинцев привели к тому, что мы перестали делиться с ними доказательствами, - сказал он.

Запись переговоров диспетчера с пилотом, которая “утекла“ к журналистам:

Напомним, журналисты опубликовали запись переговоров диспетчера с пилотом самолета, находившегося неподалеку от украинского Боинга в тот момент, когда самолет МАУ был сбит ракетой ПВО. Из опубликованной записи становится очевидно, что гражданские власти Ирана с самого начала знали истинную причину авиакатастрофы, хотя ранее заявлялось, будто бы иранские военные скрывали от гражданских властей информацию о применении ПВО в отношении лайнера.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.