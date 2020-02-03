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Крушение МАУ: Иран отказался делиться с Украиной новыми данными

Комментариев: 1
В Иране обиделись на публикацию в СМИ записи переговоров диспетчера с пилотом во время гибели Боинга.
Иран больше не хочет делиться с Украиной информацией по расследованию
Иран больше не хочет делиться с Украиной информацией по расследованию
twitter.com/CGTNOfficial

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Иран заявил, что после утечки аудиозаписи переговоров диспетчера тегеранского аэропорта с пилотом иранского самолета больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера. Как сообщает “Европейская правда“, об этом заявил директор по расследованию катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар.

Аудиофайл был частью доказательств, которые украинским экспертам предоставили в рамках совместного расследования, проводимого следственной группой.

Группа по техническому расследованию аварии украинского авиалайнера странным образом опубликовала секретный аудиофайл переговоров пилота самолета, летевшего одновременно с украинским самолетом. Эти действия украинцев привели к тому, что мы перестали делиться с ними доказательствами, - сказал он.

Запись переговоров диспетчера с пилотом, которая “утекла“ к журналистам:

Напомним, журналисты опубликовали запись переговоров диспетчера с пилотом самолета, находившегося неподалеку от украинского Боинга в тот момент, когда самолет МАУ был сбит ракетой ПВО. Из опубликованной записи становится очевидно, что гражданские власти Ирана с самого начала знали истинную причину авиакатастрофы, хотя ранее заявлялось, будто бы иранские военные скрывали от гражданских властей информацию о применении ПВО в отношении лайнера.

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Теги: МАУ, авиакатастрофа, Иран
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Комментариев (2)
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Пaночка    03.02.2020, 12:58
Оценка:  -5
Пaночка
Це недивно.Бо де Іран,а де наша виміраюча афро-азіатська недокраїна.Ноту протеста підготували,блазні?Хак!Тфу!
dron29    03.02.2020, 13:10
Оценка:  +3
dron29
Ваша - восточнее Украины) А по поводу того как секретные данные попали Г+Г - думаю секрета нет)
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