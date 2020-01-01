Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Волыни задержана рекордная партия контрабандных сигарет

Комментариев: 0
Контрабандисты "замуровали" в пеноблоки 67 тыс пачек сигарет.
На Волыни задержана рекордная партия контрабандных сигарет
© dpsu.gov.ua
Фото 1/6
  • Задержание партии контрабандных сигарет
  • Задержание партии контрабандных сигарет
  • Задержание партии контрабандных сигарет
  • Задержание партии контрабандных сигарет
  • Задержание партии контрабандных сигарет
  • Задержание партии контрабандных сигарет
На Волыни задержана рекордная партия контрабандных сигарет
Задержание партии контрабандных сигарет
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Сегодня утром, 3 февраля, на Волыни задержали крупнейшую в этом году партию контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. 

Читай также: Украина стала “лидером“ по контрабанде сигарет в ЕС

Так, табачные изделия были спрятаны среди груза из пеноблоков. Автомобиль “Скания“, в которой обнаружили нелегальный груз, ехал в Украину через пункт пропуска “Доманово“. По документам, грузовик ехал из Минска в Киев и вез 18 поддонов пеноблоков.

Во время углубленного осмотра пограничники совместно с таможенниками установили, что стройматериалы служили лишь внешним облицовочным слоем. Под ними скрыли 131 ящик (67 тыс пачек) сигарет белорусского производства, - говорится в сообщении.

Сигареты изъяты сотрудниками таможни. Их стоимость по предварительной оценке составляет более полумиллиона гривен.

Напомним, ранее под Львовом в рефрижераторе грузовика обнаружили нелегалов

Читай также: Пограничники задержали россиянок с партией медоборудования

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Сигареты, Контрабанда, Волынь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь