На Волыни задержана рекордная партия контрабандных сигарет

Контрабандисты "замуровали" в пеноблоки 67 тыс пачек сигарет.

Сегодня утром, 3 февраля, на Волыни задержали крупнейшую в этом году партию контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Так, табачные изделия были спрятаны среди груза из пеноблоков. Автомобиль “Скания“, в которой обнаружили нелегальный груз, ехал в Украину через пункт пропуска “Доманово“. По документам, грузовик ехал из Минска в Киев и вез 18 поддонов пеноблоков.

Во время углубленного осмотра пограничники совместно с таможенниками установили, что стройматериалы служили лишь внешним облицовочным слоем. Под ними скрыли 131 ящик (67 тыс пачек) сигарет белорусского производства, - говорится в сообщении.

Сигареты изъяты сотрудниками таможни. Их стоимость по предварительной оценке составляет более полумиллиона гривен.

Напомним, ранее под Львовом в рефрижераторе грузовика обнаружили нелегалов.

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