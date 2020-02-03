В Украине зафиксировали рекорд: +18 в феврале

На юге страны на выходных в тени термометр показал +18 в ферале. На зеленых полянах заметили даже пчел.

В Киеве также зафиксировали первый температурный рекорд кадр из видео

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В Одессе горожане и туристы на выходных потянулись на море. Так, в городе в тени термометр показал рекордные для февраля +18. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Хоть вода была не теплее 8 градусов, нашлись и желающие окунуться. От тепла проснулись насекомые, на зеленых полянах заметили даже пчел.

А вот в Николаеве, где на выходных было ненамного прохладнее, массово зацвели подснежники. На деревьях пробивается листва.

Сегодня в Украине будет весенняя погода, а уже завтра температура начнет снижаться и к пятнице дойдет до минусовых показателей. Ночью в большинстве областей Украины похолодает до “минус 8“.

Напомним, в Киеве зафиксирована апрельская температура. 2 февраля столбик термометра поднялся почти до 11 градусов тепла, что характерно для второй недели апреля.

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