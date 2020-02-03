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Известно, когда Украина переходит на летнее время

Комментариев: 3
Когда и в какую сторону украинцам следует переводить стрелки часов. И как безболезненно пережить "украденный" час, - читайте в материале.
Стрелки часов переводят на 1 час вперед
Стрелки часов переводят на 1 час вперед
infoport.live

В 2020 году Украина не отказалась от перевода часов с зимнего на летнее время, передает Корреспондент.net.

Когда переводят часы на летнее время?

Традиционно страна переводит стрелки часов в последнее воскресенье марта. В 2020 году это произойдет в ночь с 28 на 29 марта.

Стрелки часов следует перевести на один час вперед.

ivona.bigmir.net

Для чего преводят часы?

Идея перевода часов возникла у американского президента Бенжамена Франклина. Он хотел экономить свет в магазинах. Однако в США эту инициативу заблокировали производители свечей. Впервые же часы перевели в Великобритании в 1908 году.

Часы переводят для экономии энергетических и топливных запасов за счет рационального использования дневного света для бодрствования, труда и досуга. Во многих странах летнее время называеют "daylight saving time" - время, сберегающее дневной свет.

Однако некоторые экспреты утверждают, что чистая экономия энергии при переводе часов составляет от 0,5 до 3%.

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Как пережить?

Читай также: Украина 27 октября переходит на зимнее время

Для большинства людей, которые не жалуются на здоровье, такой переход не будет нести какой-либо серьезной угрозы.

Однако поберечься все же стоит. Так, для легкой адаптации медики рекомендуют полноценно отдыхать, больше гулять на свежем воздухе, правильно питаться и остерегаться стрессовых ситуаций. Также старайтесь в этот период  не планировать особо важных дел и избегать сильных физических нагрузок.

Будет отличным решением, если за пару недель до 29 марта вы начнете ложиться спать раньше, чем обычно.

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Любопытные факты

Читай также: Украина перешла на зимнее время

Астрономическое время в различных регионах нашей страны заметно отличается. Например, реальная разница между Донецком и Киевом составляет 30 минут. То есть на Донбассе солнце встает на полчаса раньше.

Реальная разница между Одессой и Киевом - одна минута, Симферополем и Киевом – 14 минут, а вот между Донецком и Ужгородом – 1 час и 2 минуты.

Напомним, известно, когда Украина переходит на зимнее время. В ночь на 27 октября украинцы перешли на зимнее время.

 

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Теги: Украина, время, часы, летнее время, Зимнее и летнее время, Перевод часов, переход на летнее время
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    03.02.2020, 12:59
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
До 29 марта почти 2 месяца. К чему эта новость?
ВосставшийИзБана    03.02.2020, 12:57
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
ЗАЧЕМ???!!! Даже евросоюз от этого маразма отказался.
Миротворение    03.02.2020, 13:27
Оценка:  0
Миротворение
А Америка то переводит)))Только в разное время.От Украины на пару недель отличается.
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