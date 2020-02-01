В "Слуге народа" проведут большое обучение для депутатов

15 февраля "Слуга Народа" проведет съезд и обучение для местных депутатов.

Партия "Слуга народа" проведет съезд 15 февраля. В этот же день пройдет большой сбор и обучение депутатов местных советов и глав объединенных территориальных общин. Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на председателя фракции "Слуга Народа" Александра Корниенко.

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"Мы приглашаем 15 числа прессу на 3-й этап съезда. Будут изменения в устав, будем обсуждать и некоторые последующие шаги по стратегии местных выборов. Это будет в Парковом. И параллельно с этим будет очень неординарное событие впервые в истории нашей партии и, думаю, во многом впервые в истории Украины – будет большой системный сбор тех депутатов местных и председателей, которые в конце декабря были избраны в объединенные общины. Это будет 15 числа все"



Отмечается, что обучение для депутатов местных советов будет длиться один день, а для местных голов – два дня.



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