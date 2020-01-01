Ждал "удачного момента": Под Винницей мужчина кирпичом убил тещу

В Винницкой области 40-летний мужчина убил свою тещу и сам вызвал полицию.

Утром 12 января, в селе Уланов в Винницкой области, полицейские задержали 40-летнего мужчину, который кирпичом забил насмерть свою тещу. Мужчина сам вызвал правоохранителей и признался в преступлении. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Винницкой области.

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В полиции рассказали, что получили вызов около 6 часов утра. Мужчина заявил, что убил свою тещу во дворе дома. Он рассказал следователям, что негативно относился к 51-летней женщине и давно ждал удачного момента, чтобы совершить преступление.



Правоохранители задержали преступника. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также мужчине предстоит пройти психиатрическое освидетельствование.

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