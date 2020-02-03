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Эрдоган поздоровался с почетным караулом словами “Слава Украине”

Комментариев: 4
Начался совместный брифинг президентов.
Эрдоган и Зеленский
Эрдоган и Зеленский
Офис президента Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Владимиром Зеленским возле Мариинского дворца.

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Об этом сообщает УНИАН.

Турецкий лидер осмотрел почетный караул и поздоровался с ним словами “Слава Украине”. На этом воины почетного караула ответили: “Героям слава”.

После этого Зеленский и Эрдоган вошли в здание Мариинского дворца и провели переговоры в формате тет-а-тет.

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В 14:10, по завершению переговоров ожидается совместный брифинг глав двух государств. Прямую трансляцию из места событий ведет Радио Свобода.

Напомним, Зеленский встретился с Эрдоганом. В Киеве началась официальная церемония встречи Зеленского и Эрдогана.

 

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Теги: брифинг, видео, Эрдоган, Зеленский
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Комментариев (4)
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Graddfeydd    03.02.2020, 14:39
Оценка:  +11
Graddfeydd
Прикольно. У кремлядей, наверное, изжога началась.
Vixerunt    03.02.2020, 15:13
Оценка:  +1
Vixerunt
Турки хитрые, тут они Слава Украине, а там у ватников оружие закупают и газовые трубы прокладывают вместе и ещё в добавок к всему они член НАТО. Так что все эти кричалки в данном случ. мало чего значат.
Graddfeydd    03.02.2020, 15:17
Оценка:  +4
Graddfeydd
Да, восток - дело тонкое.

Вроде и С-400 купили у мoскaлей, что не помешало им мочить асадовцев под Идлибом...
Ser7    03.02.2020, 14:27
Оценка:  +6
Ser7
Классно. ввп покажут ?
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