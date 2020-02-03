Эрдоган поздоровался с почетным караулом словами “Слава Украине”
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Владимиром Зеленским возле Мариинского дворца.
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Об этом сообщает УНИАН.
Турецкий лидер осмотрел почетный караул и поздоровался с ним словами “Слава Украине”. На этом воины почетного караула ответили: “Героям слава”.
После этого Зеленский и Эрдоган вошли в здание Мариинского дворца и провели переговоры в формате тет-а-тет.
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В 14:10, по завершению переговоров ожидается совместный брифинг глав двух государств. Прямую трансляцию из места событий ведет Радио Свобода.
Напомним, Зеленский встретился с Эрдоганом. В Киеве началась официальная церемония встречи Зеленского и Эрдогана.
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