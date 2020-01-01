Гончарук презентовал программу дешевых кредитов для малого бизнеса

В этом году хотят выдать до 50 тысяч кредитов под 5-9%.

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Сегодня Кабинет министров при участии премьер-министра Алексея Гончарука презентовал запуск государственной программы доступных кредитов “5-7-9%“. Об этом информирует в Телеграм пресс-служба главы правительства.

Эта программа для тех, кто давно мечтал о свой маленький бизнес, но до сих пор не решался на это по разным причинам, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что дешевые кредиты для людей предусмотрены на создание и расширение собственного малого и среднего бизнеса под рекордно низкий процент - 5, 7 или 9% на сумму до 1,5 млн. грн и на срок до 5 лет.

На реализацию программы в этом году Кабмин выделил 2 млрд грн, что позволит выдать более 50 000 доступных кредитов и создать 90 тысяч новых рабочих мест. На отрезке в 5 лет правительство рассчитывает выдать в рамках программы 30 млрд грн кредитов.

Чтобы запустить экономику, украинцам нужно дать доступ к дешевым ресурсам. Деньги не должны быть “дорогими“, а потому государство компенсирует часть процентной ставки на кредиты, которые будут выдавать банки, - заявил Гончарук.

Презентация программы доступных кредитов:

Напомним, Гончарук считает, что проблемой экономики Украины являются очень дорогие деньги. Кредиты в Украине брать дорого, что сдерживает коммерческий сектор.

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