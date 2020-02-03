Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 50%

Комментариев: 4
Президент постепенно теряет поддержку населения, хотя баланс доверия к нему всё еще остается позитивным.
Рейтинг Зеленского пересек психологическую отметку
Рейтинг Зеленского пересек психологическую отметку
Владимир Зеленский / Фейсбук

Читай также: Составлен рейтинг лжецов в украинской политике

Рейтинг доверия населения к президенту Украины Владимиру Зеленскому в конце января 2020 года составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Центром социального мониторинга" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020.

В частности, 20,5% опрошенных сказали, что совсем не доверяют главе государства, 18,8% - скорее не доверяют, 28,7% - скорее доверяют, 20,7% - полностью не доверяют, а 11,3% опрошенных выбрали пункт "сложно ответить".

В то же время президент Украины остается политиком с позитивным балансом доверия (+10.1%).

Читай также: Украинцы считают, что власти провалили все реформы - соцопрос

Отмечается также, что рейтинг доверия к премьер-министру Алексею Гончаруку, согласно результатам опроса, упал после обнародования аудиозаписей с обсуждением компетентности президента Украины Владимира Зеленского в финансовых вопросах.

Согласно результатам опроса, вариант ответа "совсем не доверяю" или "скорее не доверяю" выбрали 65,5% респондентов. Доверие премьер-министру выразили 23,5%. Баланс доверия составил -42%.

При этом, 38,5% опрошенных заявили, что стали хуже относиться к Гончаруку после обнародования аудиозаписей. Никак не изменилось отношение к премьер-министру у 46,9% опрошенных, а 1,8% респондентов сообщили, что аудиозаписи улучшили их отношение к Гончаруку.

Напомним, украинцы рассказали, за кого стали бы голосовать, если бы выборы в Раду состоялись завтра. Рейтинг партии Порошенко вырос, а партии Вакарчука – просел.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: опрос, рейтинг, Зеленский, социологи, Гончарук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
nelci    03.02.2020, 15:31
Оценка:  0
nelci
Когда дела расходятся с обещаниями, поддержка будет падать неминуемо....
Совсемскоро    03.02.2020, 15:23
Оценка:  -1
Совсемскоро
Процесс пошёл. Чтобы его развернуть нужно развернуться самому.
Letohradek    03.02.2020, 15:23
Оценка:  +2
Letohradek
Зэбилы, а вас предупреждали, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти!
Антибес    03.02.2020, 15:20
Оценка:  -3
Антибес
А по другому и бвть не может.Ведь Зе-прямой последователь вечнобухого маньяка и коррупционера Петьки Пидopa.
alex-zol    03.02.2020, 15:08
Оценка:  0
alex-zol
скоро 0,01% Вы все для этого делаете!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь